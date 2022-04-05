Амстердамский «Эрмитаж» сменил название

Нидерландский музей «Эрмитаж в Амстердаме», в начале марта прекративший сотрудничество с российским Государственным Эрмитажем, сменил название, сообщает РИА Новости.

Теперь музей называется «Голландское наследие Амстердама».

В Лондоне «Русских танцовщиц» Дега переименовали в украинских

Как объяснила представитель пресс-службы музея, смена названия связана с запуском серии одноименных выставок.

При этом она уточнила, что название «Эрмитаж» для этих выставок использовать не будут.

Ранее сообщалось, что Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭрмитажМузейНидерланды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры