Амстердамский «Эрмитаж» сменил название
Нидерландский музей «Эрмитаж в Амстердаме», в начале марта прекративший сотрудничество с российским Государственным Эрмитажем, сменил название, сообщает РИА Новости.
Теперь музей называется «Голландское наследие Амстердама».
Как объяснила представитель пресс-службы музея, смена названия связана с запуском серии одноименных выставок.
При этом она уточнила, что название «Эрмитаж» для этих выставок использовать не будут.
Ранее сообщалось, что Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы».
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