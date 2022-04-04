Минкультуры РФ уточнило принадлежность задержанных Финляндией картин
Экспонаты, принадлежащие российской стороне, задержанные на финской границе, были частью двух выставок в Италии, данные о том, что они относятся к выставке «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», неверны. Об этом заявили в министерстве культуры России.
Там уточнили, что в число раритетов, которые попали под таможенную проверку, входят художественные произведения Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, которые прибыли из Японии, где они выставлялись в музее города Тиба.
Ранее сегодня таможенная служба Финляндии официально признала факт задержания картин в связи с введёнными антироссийскими санкциями Евросоюза. Конфискация оформлена на пограничном пункте пропуска «Ваалимаа».
По данным российских СМИ, речь идёт о 200 с лишним картинах из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые экспонировались в рамках выставки в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». В то же время, в Эрмитаже утверждают, что проблемы связаны с логистикой, а не санкциями.
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