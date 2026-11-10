Госдума одобрила регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске.
В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на защиту интересов россиян, которые уже после покупки ввезённой в страну машины узнали, что она находится в международном розыске, в том числе по инициативе недружественных государств.
Было указано, что зарубежные правоохранители не всегда сообщают об обстоятельствах объявления автомобилей в розыск. Подобная практика затрудняет принятие объективных решений в отношении такого транспорта.
При этом даже в случае удовлетворения требований автовладельцев в суде, прекращение международного розыска и удаление сведений из базы данных Интерпола остается исключительной прерогативой страны, которая инициировала розыск.
Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что в октябре текущего года в Россию ввезли 34 тысячи легковушек с пробегом, что на 43% меньше, чем за аналогичный период 2025-го года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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