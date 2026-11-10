Госдума одобрила регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске

В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на защиту интересов россиян, которые уже после покупки ввезённой в страну машины узнали, что она находится в международном розыске, в том числе по инициативе недружественных государств.

Было указано, что зарубежные правоохранители не всегда сообщают об обстоятельствах объявления автомобилей в розыск. Подобная практика затрудняет принятие объективных решений в отношении такого транспорта.

При этом даже в случае удовлетворения требований автовладельцев в суде, прекращение международного розыска и удаление сведений из базы данных Интерпола остается исключительной прерогативой страны, которая инициировала розыск.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что в октябре текущего года в Россию ввезли 34 тысячи легковушек с пробегом, что на 43% меньше, чем за аналогичный период 2025-го года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

