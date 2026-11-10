Российский писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры» Сергей Лукьяненко ранее сказал НСН, что новая экранизация «Дозоров» должна подразумевать и новых героев, а действия будут перенесены в наши дни. Шпагин отметил, что из произведений Лукьяненко можно «лепить что угодно».

«Из Лукьяненко можно лепить пироги в бесконечных количествах, потому что это очень подвижная реальность, абсолютное фэнтези, где может быть все что угодно — только это "все что угодно" надо драматургически оправдать. Поэтому эту вселенную можно переносить в любые времена, нравы, реальности, эпохи и социумы. Я бы в любом случае ввел слово "дозор" в коммерческий обиход названия — как некий тренд», — указал кинокритик.

По его словам, сегодня сложно создать тот самый культурный шок, который был у «Дозоров» 20 лет назад.

«Мы живем сейчас в ситуации куда более строгой цензуры, чем во времена создания "Дозоров". Поэтому говорить о каких‑то ноу‑хау‑ходах, которые могут вызвать реальный интерес аудитории, просто даже говорить опасно… Сверхновой звездой это уже не выстрелит, образно говоря. Потому что сверхновая звезда — это всегда не ремейк, а ноу‑хау», — сказал собеседник НСН.

Кинокритик отметил, что уникальность первых экранизаций была не в проработанном сюжете, а в ощущении «новой эры» в российском коммерческом кино.

«Это был некий эмоциональный взрыв, социальный взрыв… Ценность была именно в бессюжетном боевике, который знаменовал некое новое пространство, обрушившееся, как тяжелый град на грешную землю. В этом и была крутость», — добавил Шпагин.