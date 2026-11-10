Лукьяненко и пироги: Почему повторить успех «Дозоров» почти невозможно
Александр Шпагин в эфире НСН скептически оценил шансы ремейка «Дозоров» произвести тот же эффект, что и оригинальные фильмы 20 лет назад.
Кинокритик Александр Шпагин сказал НСН, что вселенная «Дозоров» достаточно гибкая, чтобы ее можно было адаптировать под любые эпохи и социальные реалии — главное, грамотно обосновать любые сюжетные повороты.
Российский писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры» Сергей Лукьяненко ранее сказал НСН, что новая экранизация «Дозоров» должна подразумевать и новых героев, а действия будут перенесены в наши дни. Шпагин отметил, что из произведений Лукьяненко можно «лепить что угодно».
«Из Лукьяненко можно лепить пироги в бесконечных количествах, потому что это очень подвижная реальность, абсолютное фэнтези, где может быть все что угодно — только это "все что угодно" надо драматургически оправдать. Поэтому эту вселенную можно переносить в любые времена, нравы, реальности, эпохи и социумы. Я бы в любом случае ввел слово "дозор" в коммерческий обиход названия — как некий тренд», — указал кинокритик.
По его словам, сегодня сложно создать тот самый культурный шок, который был у «Дозоров» 20 лет назад.
«Мы живем сейчас в ситуации куда более строгой цензуры, чем во времена создания "Дозоров". Поэтому говорить о каких‑то ноу‑хау‑ходах, которые могут вызвать реальный интерес аудитории, просто даже говорить опасно… Сверхновой звездой это уже не выстрелит, образно говоря. Потому что сверхновая звезда — это всегда не ремейк, а ноу‑хау», — сказал собеседник НСН.
Кинокритик отметил, что уникальность первых экранизаций была не в проработанном сюжете, а в ощущении «новой эры» в российском коммерческом кино.
«Это был некий эмоциональный взрыв, социальный взрыв… Ценность была именно в бессюжетном боевике, который знаменовал некое новое пространство, обрушившееся, как тяжелый град на грешную землю. В этом и была крутость», — добавил Шпагин.
Цикл фильмов «Дозоры» — это дилогия режиссера Тимура Бекмамбетова по мотивам книг Сергея Лукьяненко: «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005).
В центре сюжета — тайная борьба Светлых и Темных сил в современной Москве. Равновесие между ними поддерживают специальные организации — Дозоры: Ночной следит за порядком ночью, Дневной — днем. Главный герой, Антон Городецкий (его сыграл Константин Хабенский), оказывается втянут в эту мистическую войну и сам становится частью Ночного Дозора.
Фильмы стали культовыми: они задали планку для российского коммерческого кино, запомнились зрелищными спецэффектами, узнаваемым стилем Бекмамбетова и даже обилием продакт‑плейсмента, который многие теперь воспринимают как деталь эпохи нулевых. «Ночной дозор» особенно считают культурным феноменом — он показал, что российское кино может собирать большую аудиторию и конкурировать с голливудскими блокбастерами.
Ранее стало известно, что Сергей Лукьяненко намерен продолжить цикл романов «Дозоры» и выпустить седьмую книгу серии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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