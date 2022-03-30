Сокуров представит новый фильм на Каннском фестивале
Российский режиссер Александр Сокуров представит свой новый фильм «Сказка» на Каннском фестивале в этом году. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Отмечается, что в 2022 году мероприятие пройдет с 17 по 28 мая.
Ранее организаторы конкурса сообщили, что не примут в этом году официальных делегаций из России. При этом несколько дней назад стало известно, что на фестивале готовы вне зависимости от международной политической ситуации рассмотреть для основного конкурса работы российских режиссеров Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова. Сам Сокуров заявил, что не знает, почему для него делается «исключение».
Режиссер добавил, что его фильм создавался не для фестивальных показов, подчеркнув при этом, что хотел бы, чтобы картину увидели и в России, и за рубежом.
Сокуров уже говорил, что заканчивает работу над фильмом «Сказка», снятым в жанре сказочной истории о Второй мировой войне. В актерском составе картины нет ни одного российского артиста, при ее создании не привлекалось бюджетное финансирование.
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