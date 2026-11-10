Лавров: Россия не согласится на простое прекращение огня на Украине

Россия не пойдет на очередное прекращение огня на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров рассказал, что будут обсуждать участники переговоров в Абу-Даби

По его словам, для принятия подобных решений необходимо чёткое понимание, что за этим последует.

«Выходить на очередное перемирие... не понимая, что будет дальше, - мы на это не согласимся», - указал министр.

Он также добавил, что пауза нужна европейским государствам для того, чтобы предоставить Киеву время на восполнение потерь.

Ранее Лавров заявил, что все угрозы безопасности РФ со стороны Украины будут устранены по итогам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:ПеремириеУкраинаРоссияМИД РФСергей Лавров

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