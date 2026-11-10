Шекспир или дискредитация: Почему традиционные ценности усложнят жизнь режиссерам
Больше всего новый закон о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей в кино и сериалах скажется на режиссерах и продюсерах, заявил НСН Алексей Воронков.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал НСН, что закон о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей в кинематографе коснется не только отечественного, но и зарубежного кино. Последнее российский зритель и так уже давно смотрит в интернете.
Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей в кино и сериалах. Для граждан взыскание составит от 5 до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 150 тысяч. Должностным лицам грозит от 50 до 100 тысяч, а при рецидиве — до 400 тысяч. Для организаций сумма варьируется от 500 до 700 тысяч рублей, а при повторном нарушении достигает 3 миллионов. Штрафа можно избежать, если удалить контент в течение суток после замечания или отзыва прокатного удостоверения. При этом закон не коснется старых произведений и фильмов с действующей лицензией.
По словам Воронкова, в большей мере инициатива коснется режиссеров, сценаристов и продюсеров.
«Кинопрокатчикам в этом плане, наверное, чуть проще. Потому что изначально фильм попадает в министерство культуры, и оно уже выдает или не выдает прокатное удостоверение, тем самым, беря ответственность на себя. Если фильм получает прокатное удостоверение и показывается в кинотеатре, значит, это все согласовано. Новый закон добавит Минкульту нагрузки, с той точки зрения, правильно ли там отсмотрели фильм. Что касается производителей, то единственная сегодня проблема – отсутствие конкретики. Хотя и говорят, что разрабатывают по пунктам, что значит каждая фраза в законе о традиционных ценностях. Однако режиссеру надо понимать, какой ход и какую модель закладывать в конкретный фильм при желании выразить ту или иную мысль», – отметил Воронков.
По словам эксперта, в частности, неясным остается, что будет допустимо демонстрировать в кадре, когда речь идет, например, о подростках.
«Скажем, поцелуй 17-летних на экране – это все-таки больше относится к шекспировской драме или это противоречит традиционным ценностям? Вот в этом проблема. Мне кажется, это больше скажется на продюсерах и режиссерах. Им надо понимать, какой кадр они могут поставить в фильмах, а какой нет. Любое ужесточение в этом плане ограничивает размах творчества режиссера, сценариста и продюсера в том числе», – считает Воронков.
Отвечая на вопрос, будут ли в связи с принятием закона сильнее резать фильмы, собеседник НСН уточнил, что все будет зависеть от конкретных исполнителей.
«В любом случае фильмы оценивает человек, это некий совет. И когда у этого совета, как и у всей страны, нет четких инструкций, является ли поцелуй 17-летних нарушением закона или нет, соответственно, любой эксперт-оценщик будет обращаться к своему восприятию и пониманию традиционных ценностей. Увы, без четких инструкций мы имеем частное мнение человека, который будет влиять на прокат или непрокат конкретного фильма в стране. Это, к сожалению, плохо», – сказал Воронков.
Эксперт уточнил, что зарубежных фильмов все это тоже касается. Они попадают в российский прокат по той же схеме, что и отечественные, то есть – прежде получают прокатное удостоверение. В качестве альтернативы зритель, который хочет просто смотреть кино, уходит в интернет. Таким образом, для кинотеатров новый закон в каком-то смысле тоже может стать дополнительным обременением.
«Сегодня большинство наших зрителей, которые смотрели иностранное кино, сидят на RuTube либо в VK, где можно посмотреть абсолютно любой фильм. А учитывая, что к выходу готовится инициированный Никитой Михалковым законопроект, который будет ставить дополнительные финансовые входные барьеры для иностранного контента, есть подозрение, что мы забудем и про фестивальное кино на больших экранах. Потому что потянуть финансово пятимиллионный сбор, заявленный инициативой Никиты Сергеевича, фестивальное кино в принципе не сможет», – добавил эксперт.
Согласно указу президента РФ, к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России. В августе, как сообщала НСН, глава государства Владимир Путин обсуждал традиционные ценности в культуре с Советом безопасности.
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