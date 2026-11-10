«Кинопрокатчикам в этом плане, наверное, чуть проще. Потому что изначально фильм попадает в министерство культуры, и оно уже выдает или не выдает прокатное удостоверение, тем самым, беря ответственность на себя. Если фильм получает прокатное удостоверение и показывается в кинотеатре, значит, это все согласовано. Новый закон добавит Минкульту нагрузки, с той точки зрения, правильно ли там отсмотрели фильм. Что касается производителей, то единственная сегодня проблема – отсутствие конкретики. Хотя и говорят, что разрабатывают по пунктам, что значит каждая фраза в законе о традиционных ценностях. Однако режиссеру надо понимать, какой ход и какую модель закладывать в конкретный фильм при желании выразить ту или иную мысль», – отметил Воронков.

По словам эксперта, в частности, неясным остается, что будет допустимо демонстрировать в кадре, когда речь идет, например, о подростках.

«Скажем, поцелуй 17-летних на экране – это все-таки больше относится к шекспировской драме или это противоречит традиционным ценностям? Вот в этом проблема. Мне кажется, это больше скажется на продюсерах и режиссерах. Им надо понимать, какой кадр они могут поставить в фильмах, а какой нет. Любое ужесточение в этом плане ограничивает размах творчества режиссера, сценариста и продюсера в том числе», – считает Воронков.

Отвечая на вопрос, будут ли в связи с принятием закона сильнее резать фильмы, собеседник НСН уточнил, что все будет зависеть от конкретных исполнителей.