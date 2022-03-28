«Не уважать и притворяться!» Чем запомнился в России «Оскар-2022»

СТРАНА ГЛУХИХ: «CODA» ВМЕСТО ПИЦЦЫ

Давид Шнейдеров хвалил киноакадемиков за выбор номинантов в категории «Лучший фильм».

«Выбор академиков, на мой взгляд, весьма удачный. В списках лучших фильмов есть и фантастика «Дюна», и мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история», и замечательная ретро-мелодрама «Лакричная пицца». Выбор богат, и я сочувствию академикам, поскольку им предстоят нелегкие раздумья. Из того, что я видел, я бы отдал «Оскар» либо «Лакричной пицце», либо «Вестсайдской истории», - говорил Шнейдеров НСН.

Однако ни он, ни многочисленные эксперты не угадали победителя.

«Оскар» за «Лучший фильм» получила картина «CODA: Ребенок глухих родителей» Шаха Хидера, рассказывающая о жизни семьи глухих, дочка которых Руби, хоть и является изгоем в школе, слышит и начинает петь.

Этот фильм интересен еще и тем, что несколько ролей в нем исполняют действительно слабослышащие актеры. В их числе и Трой Коцур, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Как отмечает РИА Новости, Коцур стал вторым глухонемым артистом, получившим эту премию. Третий «Оскар» «CODA» получила за лучший адаптированный сценарий.

Другими номинантами в категории «Лучший фильм» были «Вестсайдская история», «Дюна», «Аллея кошмаров», «Белфаст», «Король Ричард», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Лакричная пицца» и «Власть пса».

«Дюна» Дени Вильнева получила шесть «Оскаров», правда, в не самых престижных номинациях: лучший звук, лучший саундтрек, лучший монтаж, лучшая работа художника-постановщика, лучшая операторская работа и лучшие визуальные эффекты.

«Власть пса» Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли была выдвинута на «Оскар» аж в 12 номинациях, но победила лишь в одной – за лучшую режиссуру.

Уилл Смит получил «Оскар» в номинации «Лучший актер» за главную роль в спортивной драме «Король Ричард» с участием знаменитых теннисисток сестер Уильямс. Лучшей актрисой была признана Джессика Честейн (фильм «Глаза Тэмми Фэй»).

СМИТ АТАКУЕТ: «НЕ УВАЖАТЬ И УЛЫБАТЬСЯ»

Одним из самых резонансных событий церемонии вручения «Оскара» стал инцидент с участием Уилла Смита.

Один из ведущих, комик Крис Рок сказал со сцены: «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн 2"», намекая на прическу жены Смита Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией, то есть облысением.

После этого оскароносный актер поднялся на сцену и ударил Рока в лицо.

Вернувшись в зал, Уилл крикнул комику, чтобы тот не смел шутить о его жене. Чуть позже Смит поднялся на сцену и извинился.

«Моя задача — любить людей, защищать людей»,— сказал Уилл, посетовав, что «в этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя и улыбаться, притворяясь, что так и должно быть».

Полиция в курсе инцидента, однако Рок пока не подавал заявление на Смита.

При этом Американская академия киноискусств лаконично написала в заблокированном в России Twitter, что «не одобряет насилие в любой форме».

