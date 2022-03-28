«Не уважать и притворяться!» Чем запомнился в России «Оскар-2022»
Лучшим фильмом признали картину о глухих, российскому режиссеру не дали визу, а комику дали в лоб за шутку о жене Уилла Смита.
Российский короткометражный мультфильм «БоксБалет» не получил премию «Оскар», а его режиссера Антона Дьякова не пустили в Лос-Анджелес.
Другими яркими события 94-й Церемония вручения наград Американской киноакадемии стала неожиданная победа фильма о глухих и драка, устроенная Уиллом Смитом из-за нетолерантной шутки.
СУЗДАЛЬ ВМЕСТО КАЛИФОРНИИ
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров, главный итог «Оскара» - это то, что «БоксБалет» получил номинацию.
«Американские киноакадемики лишний раз подтвердили свою любовь к короткометражному анимационному российскому кино. Жалко только, что этот мультфильм практически невозможно увидеть обычному зрителю. Его не показывают по телевизору и в кинотеатрах, показывают только на фестивалях, и это просто позор для России», - сказал Шнейдеров.
Однако говорил он это до событий на Украине и санкционной истерии. На фоне происходящих сейчас гонений на российских спортсменов и деятелей искусства были опасения, что российский мультик исключат из числа номинантов на «Оскар». Однако этого не произошло. Впрочем, не произошло и появление режиссера «БоксБалета» на церемонии в Лос-Анджелесе.
«Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что "приходите на собеседование" или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», - рассказал Антон Дьяков, вместо Калифорнии отправившийся на фестиваль в Суздаль.
Победителем в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» стал «Стеклоочиститель» испанца Альберто Мьельго, который киноакадемики сочли интереснее «БоксБалета», повествующего о любви балерины и боксера.
Однако режиссер-мультипликатор Константин Бронзит, в свое время дважды номинировавшийся на «Оскар», в беседе с «Радиоточкой НСН» не согласился с экспертами и назвал «Стеклоочиститель» «пустышкой».
«Не повезло Дьякову, что делать… Я рассматриваю всегда голосующих академиков как просто публику, а не специалистов в кино, или, тем более, экспертов в профессии режиссуры. Эта публика купилась на эффектную обертку, в которую завернута пустышка. Для многих моих коллег этот фильм был аутсайдером, они вообще его не рассматривали как победителя. Лучший фильм из пятерки для меня был "Бестия". Он на голову выше всех», - сказал Бронзит.
СТРАНА ГЛУХИХ: «CODA» ВМЕСТО ПИЦЦЫ
Давид Шнейдеров хвалил киноакадемиков за выбор номинантов в категории «Лучший фильм».
«Выбор академиков, на мой взгляд, весьма удачный. В списках лучших фильмов есть и фантастика «Дюна», и мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история», и замечательная ретро-мелодрама «Лакричная пицца». Выбор богат, и я сочувствию академикам, поскольку им предстоят нелегкие раздумья. Из того, что я видел, я бы отдал «Оскар» либо «Лакричной пицце», либо «Вестсайдской истории», - говорил Шнейдеров НСН.
Однако ни он, ни многочисленные эксперты не угадали победителя.
«Оскар» за «Лучший фильм» получила картина «CODA: Ребенок глухих родителей» Шаха Хидера, рассказывающая о жизни семьи глухих, дочка которых Руби, хоть и является изгоем в школе, слышит и начинает петь.
Этот фильм интересен еще и тем, что несколько ролей в нем исполняют действительно слабослышащие актеры. В их числе и Трой Коцур, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Как отмечает РИА Новости, Коцур стал вторым глухонемым артистом, получившим эту премию. Третий «Оскар» «CODA» получила за лучший адаптированный сценарий.
Другими номинантами в категории «Лучший фильм» были «Вестсайдская история», «Дюна», «Аллея кошмаров», «Белфаст», «Король Ричард», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Лакричная пицца» и «Власть пса».
«Дюна» Дени Вильнева получила шесть «Оскаров», правда, в не самых престижных номинациях: лучший звук, лучший саундтрек, лучший монтаж, лучшая работа художника-постановщика, лучшая операторская работа и лучшие визуальные эффекты.
«Власть пса» Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли была выдвинута на «Оскар» аж в 12 номинациях, но победила лишь в одной – за лучшую режиссуру.
Уилл Смит получил «Оскар» в номинации «Лучший актер» за главную роль в спортивной драме «Король Ричард» с участием знаменитых теннисисток сестер Уильямс. Лучшей актрисой была признана Джессика Честейн (фильм «Глаза Тэмми Фэй»).
СМИТ АТАКУЕТ: «НЕ УВАЖАТЬ И УЛЫБАТЬСЯ»
Одним из самых резонансных событий церемонии вручения «Оскара» стал инцидент с участием Уилла Смита.
Один из ведущих, комик Крис Рок сказал со сцены: «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн 2"», намекая на прическу жены Смита Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией, то есть облысением.
После этого оскароносный актер поднялся на сцену и ударил Рока в лицо.
Вернувшись в зал, Уилл крикнул комику, чтобы тот не смел шутить о его жене. Чуть позже Смит поднялся на сцену и извинился.
«Моя задача — любить людей, защищать людей»,— сказал Уилл, посетовав, что «в этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя и улыбаться, притворяясь, что так и должно быть».
Полиция в курсе инцидента, однако Рок пока не подавал заявление на Смита.
При этом Американская академия киноискусств лаконично написала в заблокированном в России Twitter, что «не одобряет насилие в любой форме».
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