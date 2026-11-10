Хотят перемирия? Как Китай может «надавить» на Иран по просьбе Трампа
Александр Лукин заявил НСН, что Китай может договориться закупать больше нефти у Ирана после завершения конфликта.
Китай при желании может «надавить» на Иран, чтобы завершить конфликт с США, но делать этого не будет, Пекин будет готов присоединиться к уже согласованной сделке, рассказал НСН руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин.
Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке президента Дональда Трампа попросил Китай использовать свое влияние на Иран, чтобы положить конец войне. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника. По словам собеседника, Пекин уже передал этот сигнал Тегерану. Лукин объяснил, как Китай может влиять на Иран.
«С одной стороны, Китай выступает против военных действий США, против агрессии. С США у Китая отношения довольно натянутые, зачем помогать США, что они дадут взамен? Снизят тарифы или что? Американцы любят, чтобы им все что-то делали, а они в ответ ничего. С другой стороны, Китай не заинтересован во всей этой ситуации, потому что цены на нефть растут. Но я не думаю, что Китай будет прямо давить на Иран. Если будет договоренность, Китай будет ее поддерживать, может стать частью этой договоренности. Например, Китай может договориться закупать больше нефти у Ирана. Это не давление, но поддержка уже достигнутого перемирия. Это не значит, что Китай будет давить, чтобы это перемирие было заключено. Стратегически США отвлекаются на разные направления, не занимаются Китаем. Китаю это выгодно стратегически, но экономически высокие цены на нефть Пекину не нужны», - отметил он.
У США нет нужды применять ядерное оружие против Ирана. Об этом в телефонном интервью газете Politico заявил американский лидер Дональд Трамп.
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