«Я не краснею!»: Запад ввел санкции против дуба Тургенева и российских кошек

УГРОЗЫ ДЕРЕВА И ЗАПРЕТ НА МЯУКАНЬЕ

Дуб Ивана Тургенева, который знаменитый русский писатель посадил 200 лет назад в своем имении Спасское-Лутовиново под Орлом, попал под санкции Евросоюза и были исключен из номинантов на звание «Европейское дерево года».

При этом организаторы конкурса подчеркнули, что «немедленно» исключают из него Россию и тургеневский дуб.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил недоумение в связи санкциями в отношении дерева.

«Как вас напугало Дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы? (…) Никогда не понимал и не пойму шагов против тех, кто не сможет ответить. Хотите вы давить-давите, вводите санкции-вводите, включайте в санкции кого хотите, хоть меня, хоть любого чиновника в Орловской области, но дуб это выше моего понимания…», - написал Клычков в Telegram.

При этом он отметил, что в последний день голосования дуб Тургенева входил в число лидеров конкурса, но ему не дали победить.

Помимо дуба под санкции мирового сообщества попали и российские кошки, мяуканье которых сочли неполиткорректным в условиях спецоперации на Украине.

Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках FIFE за пределами страны с 1 марта по 31 мая. Кроме того, введен запрет на регистрацию российских кошек в «родословных книгах» других стран.

Не остался в стороне и виртуальный мир. Студия EA Sports решила удалить из компьютерной игры FIFA сборную России по футболу и все российские клубы.

«EA Sports солидарна с украинским народом и многими другими голосами из мира футбола, которые взывают к миру и окончанию вторжения на Украину. С нашими партнерами из ФИФА и УЕФА мы начали процесс удаления сборной России и всех российских клубов из продуктов EA Sports, включая FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online», — отмечалось в сообщении компании.

Кроме того, сборные России и Белоруссии по хоккею удалят из игры NHL 22.