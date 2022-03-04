«Я не краснею!»: Запад ввел санкции против дуба Тургенева и российских кошек
Российским кошкам запретили мяукать за рубежом, паралимпийцев выгнали из Пекина, детей лишили мультфильмов, а взрослых чешского пива и перцовки.
Антироссийская санкционная истерия, захлестнувшая страны Запада, начала принимать нелепые формы.
За спецоперацию на Украине придется расплачиваться кошкам, героям компьютерных игр, спортсменам-инвалидам, мастерам шашек и шахмат, и даже…деревьям.
УГРОЗЫ ДЕРЕВА И ЗАПРЕТ НА МЯУКАНЬЕ
Дуб Ивана Тургенева, который знаменитый русский писатель посадил 200 лет назад в своем имении Спасское-Лутовиново под Орлом, попал под санкции Евросоюза и были исключен из номинантов на звание «Европейское дерево года».
При этом организаторы конкурса подчеркнули, что «немедленно» исключают из него Россию и тургеневский дуб.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил недоумение в связи санкциями в отношении дерева.
«Как вас напугало Дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы? (…) Никогда не понимал и не пойму шагов против тех, кто не сможет ответить. Хотите вы давить-давите, вводите санкции-вводите, включайте в санкции кого хотите, хоть меня, хоть любого чиновника в Орловской области, но дуб это выше моего понимания…», - написал Клычков в Telegram.
При этом он отметил, что в последний день голосования дуб Тургенева входил в число лидеров конкурса, но ему не дали победить.
Помимо дуба под санкции мирового сообщества попали и российские кошки, мяуканье которых сочли неполиткорректным в условиях спецоперации на Украине.
Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках FIFE за пределами страны с 1 марта по 31 мая. Кроме того, введен запрет на регистрацию российских кошек в «родословных книгах» других стран.
Не остался в стороне и виртуальный мир. Студия EA Sports решила удалить из компьютерной игры FIFA сборную России по футболу и все российские клубы.
«EA Sports солидарна с украинским народом и многими другими голосами из мира футбола, которые взывают к миру и окончанию вторжения на Украину. С нашими партнерами из ФИФА и УЕФА мы начали процесс удаления сборной России и всех российских клубов из продуктов EA Sports, включая FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online», — отмечалось в сообщении компании.
Кроме того, сборные России и Белоруссии по хоккею удалят из игры NHL 22.
«ЛОШАДЬЮ ХОДИ»
Еще недавно в России возмущались массовой травлей европейцами и американцами 15-летнней фигуристки Камилы Валиевой во время Олимпиады в Пекине, однако чиновникам удалось переплюнуть это «достижение», ведь теперь под санкции попали российские спортсмены-инвалиды, паралимпийцы.
Накануне стартовавшей 4 марта в Пекине Паралимпиады, спортсменов из России и Белоруссии вроде бы допустили к Играм в нейтральном статусе, однако это решение вскоре изменили, ссылаясь на нежелание инвалидов из других стран соревноваться с россиянами.
Российские спортсмены в ответ на это спели гимн России в паралимпийской деревне.
«Мы врубили гимн на полную громкость, спели и обнялись. А после исполнения гимна, под которым нам запрещали многие годы, мы оторвали все заплатки на флагах», – написала в Instagram тренер лыжников и биатлонистов Ирина Громова.
Антироссийские санкции коснулись представителей почти всех видов спорта, под раздачу попали даже шахматисты и шашисты.
Как сообщил вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток, российских и белорусских игроков в шашки отстранили от участия в командных международных соревнованиях, а в личных они могут выступать только без флага и гимна.
"Ближайший крупный международный командный турнир должен был состояться в мае в турецкой Анталье, но оказалось, что он пройдет без нас. Игроки пока не могут опомниться от всего происходящего», - добавил он.
Ранее Международная федерация шахмат осудила спецоперацию на Украине, ввела запрет на проведение турниров в России и Белоруссии, а шахматистам предложила сменить российский флаг на «флаг ФИДЕ».
Кроме того, в ФИДЕ осудили заявления в поддержку действий России претендента на первенство мира Сергея Карякина, депутата и экс-чемпиона мира Анатолия Карпова и шахматного комментатора Сергея Шипова, передав их «дела» в комиссию по этике.
«ПЕРЦОВОЧКУ ЖАЛКО»
Антироссийские санкции затронули и другую чувствительную для россиян тему.
Хорошо известные куплеты, - «Если б было море пива - я б дельфином стал красивым, если б было море водкой, стал бы я подводной лодкой», - теперь придется несколько изменить.
Чешские производители пива заявили о приостановке поставок и производства пива в России. Речь, в частности, идет об брендах Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Gambrinus, Budweiser Budvar и Staropramen.
Кроме того, украинский производитель алкоголя Nemiroff аннулировал лицензию на производство продукции под своей торговой маркой в России.
«Эх, перцовочку жалко», - переживают россияне в соцсетях.
Тем временем в США и Канаде начали вводить запреты на продажу в магазинах русской водки.
«Три алкогольных бренда "Серп и Молот", "Белуга" и "Русский стандарт" попадут под действие исполнительного указа», — объявил губернатор американского штата Северная Каролина. Похожие меры введены в Огайо, Юте, Пенсильвании, Виргинии и Нью-Гэмпшире, а также в канадских провинциях Онтарио, Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд, Манитоба и Лабрадор.
«Я НЕ КРАСНЕЮ»: ОТ КАНН ДО КАНСКА
The Walt Disney Company решила оставить российских малышей без новых мультфильмов, приостановив прокат в кинотеатрах России всей своей анимации и фильмов. В частности, была отменена намеченная на 10 марта премьера мультфильма «Я краснею» от Pixar.
Прокат фильмов в России приостановили все голливудские студии, а Каннский фестиваль закрыл двери для официальных делегаций из России.
В этой связи драматург Валерий Печейкин напомнил НСН шутку про Канский фестиваль, в одноименном городе Красноярского края.
«Знаете, есть такая старая шутка о том, что есть Каннский фестиваль в Европе, а есть реальный фестиваль кино в Канске. Это город в Красноярском крае. И вот сегодня действительно произойдет импортозамещение, уже если наша делегация не сможет поехать на Каннский фестиваль, то они сосредоточатся на отечественном кино», - сказал Печейкин.
Между тем, пока неизвестна дальнейшая судьба российского мультфильма «БоксБалет», номинированного на «Оскар». Церемония вручении премии намечена на 27 марта, однако в свете последних событий как-то не верится, что до нее допустят мультик российского режиссера Антона Дьякова.
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