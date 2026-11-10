Центробанк: К платформе цифрового рубля уже подключились 38 банков
К платформе цифрового рубля уже подключились 38 банков. Как пишет RT, об этом заявила зампред Центробанка РФ Зульфия Кахруманова.
«Уже подключено 38 банков, из которых 21 — крупнейшие на платежном рынке», - уточнила она в ходе выступления на заседании Совета Федерации.
Кахруманова добавила, что в процессе подключения к платформе в настоящее время находятся ещё 140 кредитных организаций.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар напомнила, что для граждан переход на цифровой рубль исключительно добровольный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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