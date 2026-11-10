Центробанк: К платформе цифрового рубля уже подключились 38 банков

К платформе цифрового рубля уже подключились 38 банков. Как пишет RT, об этом заявила зампред Центробанка РФ Зульфия Кахруманова.

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«Уже подключено 38 банков, из которых 21 — крупнейшие на платежном рынке», - уточнила она в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

Кахруманова добавила, что в процессе подключения к платформе в настоящее время находятся ещё 140 кредитных организаций.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар напомнила, что для граждан переход на цифровой рубль исключительно добровольный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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