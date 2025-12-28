«Пушкин», «Финист», «Аутсорс»»: Названы лучшие ленты 2025 года

В рейтинг издания в том числе попали один из российских «миллиардеров» 2025 года «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, «Прости, детка» Евы Виктор.

В десятку лучших фильмов этого года, по версии «Известий», также вошли южнокорейский триллер режиссера Пак Чхан Ука «Метод исключения», «Новая волна» Ричарда Линклейтера, фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Простая случайность», «Да» израильского режиссера Надава Лапида, документальный фильм Валерии Гай Германики «Емельяненко», российско-китайский «Красный шелк», «Пойман с поличным», «Умри, моя любовь» и другие.