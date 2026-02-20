Умер звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн

Весной прошлого года стало известно, что у Дэйна обнаружили боковой амиотрофический склероз, пишет RT. Это заболевание провоцирует паралич конечностей и атрофию мышц, оно неизлечимо.

«С тяжестью на душе мы сообщаем, что Эрик Дэйн ушел из жизни в четверг после мужественной борьбы с БАС», - говорится в заявлении.

Отмечается, что актер провел последние дни в окружении жены, двух дочерей и друзей.

Эрик Дэйн известен по сериалам «Зачарованные», «Анатомия страсти», «Эйфория».

