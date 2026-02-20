Умер звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн
Актер Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на заявление семьи артиста.
Весной прошлого года стало известно, что у Дэйна обнаружили боковой амиотрофический склероз, пишет RT. Это заболевание провоцирует паралич конечностей и атрофию мышц, оно неизлечимо.
«С тяжестью на душе мы сообщаем, что Эрик Дэйн ушел из жизни в четверг после мужественной борьбы с БАС», - говорится в заявлении.
Отмечается, что актер провел последние дни в окружении жены, двух дочерей и друзей.
Эрик Дэйн известен по сериалам «Зачарованные», «Анатомия страсти», «Эйфория».
