СМИ: Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб

Семью из пяти россиян освободили из центра содержания мигрантов в США после жалоб на плохие условия в учреждении. Об этом сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что граждане РФ Никита, его жена Оксана и трое их детей с октября находились в центре обработки иммиграционных документов в штате Техас. Россияне жаловались на червей и плесень в еде. Их адвокат направил письмо с просьбой об освобождении семьи по медицинским показаниям, россиян освободили примерно через неделю, пишет RT.

При этом американское министерство внутренней безопасности отказывалось освобождать семью, в ведомстве указывали, что должны содержать иностранцев под стражей, пока не рассмотрят их ходатайства о предоставлении убежища. Также МВБ отрицало плохие условия содержания. В министерстве отмечали, что центр содержания оборудован для размещения семей, и дети получают необходимые медицинскую помощь, питание, образование.

Ранее США освободили двух российских моряков с задержанного американской стороной нефтяного танкера «Маринера».

