«От Пескова до Собчак»: Борисов-Пушкин дотянул индустрию до пятого фильма-миллиардера

ПУШКИН - НЕ АМЕРИКА: «ПРОРОК»-ОДИНОЧКА

Самой кассовой новинкой февраля, как и ожидалось, оказался фильм «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором сыграл Юра Борисов. Рекламный маховик этой картины начал раскручиваться еще в декабре, на московском фестивале поп-культуры «Хомякон», на котором мы узнали их уст Юры, что «Пушкин – крутой чувак».

С приближением церемонии награждения «Оскара» количество «Борисовых», звучащих из каждого утюга, росло в геометрической прогрессии. Добавили шарма картине и светские премьеры в двух столицах, на которых звучали искренние похвалы картины Феликса Умарова из уст Никиты Михалкова и Ксении Собчак. Индустрия ждала от картины сборы на уровне 2-3 млрд рублей, однако пока дело ограничилось лишь одним.

«По сути, это главный фильм постновогоднего прокатного периода, на который возлагались огромные надежды. Итоговые кассовые сборы виделись на уровне хотя бы двух миллиардов рублей. К сожалению, картина не оправдала ожиданий рынка примерно в полтора-два раза. Наверное, увязать вместе Пушкина и рэп – слишком смело, даже радикально. Отзывы о картине были противоречивыми, поэтому у нее не получилось пойти по пути фильма "Мастер и Маргарита", который стартовал в прошлом году почти с теми же цифрами, что и "Пророк", но работал в долгую», - объяснил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Интересно, что накануне вручения «Оскара» на экраны вышел российский фильм с Юрой Борисовым «Кончится лето», который собрал всего 20 млн рублей. Кинокритик Александр Шпагин объяснил НСН, что сейчас громкими именами не завлечь зрителей в кинотеатры.

«Это про Америку. Это там, если проект не срабатывает – это во многом из-за актера. Там западают на актера, а у нас – на проект. Если фильм «Кеша» - дрянь, Кологривый в этом не виноват. У нас актер может не напрягаться, все зависит не от него. Главный актер сегодняшнего времени это Чебурашка, и поэтому надо в первую очередь "приглашать" именно его», - пояснил эксперт.

Кроме Пушкина громких имен в названиях февральский картин зрители не увидели, соответствующим получился и результат.

В пятерку самых успешных фильмов месяца также вошли исторический боевик «Злой город» (сборы 389 млн рублей), детский фильм «Манюня. День рождения Ба» (335 млн рублей), блокбастер «Красный шелк» с Милошем Биковичем (289 млн рублей), который называли русско-китайским ответом Голливуду, и турецкая мелодрама «Оставь это ветру» (225 млн рублей).