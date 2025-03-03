«От Пескова до Собчак»: Борисов-Пушкин дотянул индустрию до пятого фильма-миллиардера
Радикальная связка Пушкина, рэпа и Юры Борисова запутала зрителей, в числе февральских «пиарщиков» российских картин оказались Собчак, Михалков и Песков, однако их уже затмили «Обезьяна» и глаза цвета океана Киллиана Мерфи.
Февраль подарил российской киноиндустрии пятый фильм с начала 2025 года, собравший в прокате более миллиарда рублей. Вызвавший споры фильм «Пророк. История Александра Пушкина» покорил заветный рубеж в первые выходные весны за несколько часов до оскаровского триумфа «Аноры». При этом другие новинки февраля не смогли собрать больше трети миллиарда.
ПУШКИН - НЕ АМЕРИКА: «ПРОРОК»-ОДИНОЧКА
Самой кассовой новинкой февраля, как и ожидалось, оказался фильм «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором сыграл Юра Борисов. Рекламный маховик этой картины начал раскручиваться еще в декабре, на московском фестивале поп-культуры «Хомякон», на котором мы узнали их уст Юры, что «Пушкин – крутой чувак».
С приближением церемонии награждения «Оскара» количество «Борисовых», звучащих из каждого утюга, росло в геометрической прогрессии. Добавили шарма картине и светские премьеры в двух столицах, на которых звучали искренние похвалы картины Феликса Умарова из уст Никиты Михалкова и Ксении Собчак. Индустрия ждала от картины сборы на уровне 2-3 млрд рублей, однако пока дело ограничилось лишь одним.
«По сути, это главный фильм постновогоднего прокатного периода, на который возлагались огромные надежды. Итоговые кассовые сборы виделись на уровне хотя бы двух миллиардов рублей. К сожалению, картина не оправдала ожиданий рынка примерно в полтора-два раза. Наверное, увязать вместе Пушкина и рэп – слишком смело, даже радикально. Отзывы о картине были противоречивыми, поэтому у нее не получилось пойти по пути фильма "Мастер и Маргарита", который стартовал в прошлом году почти с теми же цифрами, что и "Пророк", но работал в долгую», - объяснил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Интересно, что накануне вручения «Оскара» на экраны вышел российский фильм с Юрой Борисовым «Кончится лето», который собрал всего 20 млн рублей. Кинокритик Александр Шпагин объяснил НСН, что сейчас громкими именами не завлечь зрителей в кинотеатры.
«Это про Америку. Это там, если проект не срабатывает – это во многом из-за актера. Там западают на актера, а у нас – на проект. Если фильм «Кеша» - дрянь, Кологривый в этом не виноват. У нас актер может не напрягаться, все зависит не от него. Главный актер сегодняшнего времени это Чебурашка, и поэтому надо в первую очередь "приглашать" именно его», - пояснил эксперт.
Кроме Пушкина громких имен в названиях февральский картин зрители не увидели, соответствующим получился и результат.
В пятерку самых успешных фильмов месяца также вошли исторический боевик «Злой город» (сборы 389 млн рублей), детский фильм «Манюня. День рождения Ба» (335 млн рублей), блокбастер «Красный шелк» с Милошем Биковичем (289 млн рублей), который называли русско-китайским ответом Голливуду, и турецкая мелодрама «Оставь это ветру» (225 млн рублей).
«ОБЕЗЬЯНА» И ГЛАЗА ЦВЕТА ОКЕАНА
Остальные новинки февраля пока ограничились рубежом в 100 млн рублей. Так, военный фильм Сарика Андреасяна «Война и музыка» за 26 дней в прокате заработал 104 млн рублей.
Не впечатлила зрителей и «Екатерина Великая» с Анной Михалковой (69 млн рублей за 12 дней в прокате), как и фантастическая драма «ON и Она» с Юлией Пересильд (23 млн рублей за 19 дней в прокате).
Последний уикенд февраля и вовсе завершился конфузом. Черная комедия «Обезьяна» по мотивам Стивена Кинга от режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса обошла по сборам (80 млн рублей) и «Кончится лето» с Юрой Борисовым, и «Северный полюс», на премьере которого побывал даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помимо Пескова, на красной дорожке были также замечены Ирина Винер, Джиган, Аркадий Новиков, Ксения Шойгу и одна из исполнительниц хита «Сигма Бой» Мария Янковская, но это не помогло «Северному полюсу» обойти «Обезьяну».
Главными премьерами марта будут «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым и «Ждун» с Виктором Хориняком. Кроме того, россияне увидят новый фильм с Киллианом Мерфи «Мелочи жизни», на закрытой премьере которого в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате накануне побывал корреспондент НСН.
По иронии судьбы, эта премьера состоялась в день вручения «Оскара»-2025. При этом «Оскар»-2024 прошел под знаком «Оппенгеймера», статуэтку за главную роль в котором получил и Мерфи. Партнеры по съемочной площадке признавались, что им мешали работать глаза «цвета океана» Мерфи, в которых можно было утонуть.
В России Киллиана больше знают не по «Оппенгеймеру», а по сериалу «Острые козырьки», после которого в Томаса Шелби влюбилось огромное количество девушек. При этом в «Мелочах жизни» раскрывается друга ипостась Мерфи – это не секс-символ и не гениальный физик, а «маленький человек» с черными от угля руками, решившийся пойти наперекор системе.
«"Мелочи жизни" — это история, основанная на реальных событиях, происходивших в период 1922-1998 годов в Ирландии. А еще это экранизация одноименного романа ирландской писательницы Клэр Киган, который был номинирован на Букеровскую премию. Киллиан Мерфи был движущей силой проекта и активно участвовал в его создании. Он не только трепетно воплотил в фильме главного героя, но и выступил сопродюсером. Вообще он до такой степени был вдохновлен историей, что самолично убедил Мэтта Деймона и Бена Аффлека включиться в продюсирование картины», - рассказала НСН гендиректор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко.
На сегодняшний день самым кассовым фильмом 2025 года остается сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (сборы 3,341 млрд рублей). На втором месте «Финист. Первый богатырь» (2,740 млрд рублей). Ну а замыкает топ-3 отныне «Пророк» с Юрой Борисовым.
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