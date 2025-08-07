Триллер Линн Рамзи «Умри, моя любовь», представленный на Каннском фестивале, появится в российском прокате с 27 ноября, сообщила компания «Про:взгляд», которая выступила дистрибьютором картины в России. Фильм расскажет историю пары, которая снимает домик в глуши, однако после рождения ребенка героиня начинает терять связь с реальностью. Лента основана на одноименном романе аргентинской писательницы Арианы Харвиц, финалисте Букеровской премии. История исследует темную сторону материнства.

Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон, знакомые широкому зрителю по множеству ролей от «Голодных игр» и «Сумерек» до франшизы «Люди Икс» и «Бэтмена» 2022 года. Однако Хажинская уточнила, что появления на большом экране лиц, знакомых зрителю, недостаточно для кассового успеха.

«Фильмы с фестивалей категории А крайне редко бывают финансово успешны в российском проекте. Такие картины скорее про искусство, чем про деньги. Они не всегда бывают приемлемыми для массового зрителя. Не знаю, как будет с этим фильмом, не видела его. Надо посмотреть, чтобы понять, есть ли там массовый зрительский потенциал. В картине есть знакомые лица, хотя нельзя сказать, что это суперзвезды. Критика про этот фильм писала спокойно, поэтому не уверена, что может быть успех на 300 миллионов рублей», - допустила она.