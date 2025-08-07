Кинотеатры не надеются на кассовый успех триллера «Умри, моя любовь»
В фильме с Каннского фестиваля «Умри, моя любовь» зритель увидит знакомых актеров, но этого недостаточно для высоких сборов, заявила НСН Елена Хажинская.
Российские кинотеатры следят за фильмами крупных европейских фестивалей, однако большая часть таких проектов являются больше нишевыми и не могут рассчитывать на сборы в 300 миллионов рублей в широком прокате в России, сообщила в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.
Триллер Линн Рамзи «Умри, моя любовь», представленный на Каннском фестивале, появится в российском прокате с 27 ноября, сообщила компания «Про:взгляд», которая выступила дистрибьютором картины в России. Фильм расскажет историю пары, которая снимает домик в глуши, однако после рождения ребенка героиня начинает терять связь с реальностью. Лента основана на одноименном романе аргентинской писательницы Арианы Харвиц, финалисте Букеровской премии. История исследует темную сторону материнства.
Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон, знакомые широкому зрителю по множеству ролей от «Голодных игр» и «Сумерек» до франшизы «Люди Икс» и «Бэтмена» 2022 года. Однако Хажинская уточнила, что появления на большом экране лиц, знакомых зрителю, недостаточно для кассового успеха.
«Фильмы с фестивалей категории А крайне редко бывают финансово успешны в российском проекте. Такие картины скорее про искусство, чем про деньги. Они не всегда бывают приемлемыми для массового зрителя. Не знаю, как будет с этим фильмом, не видела его. Надо посмотреть, чтобы понять, есть ли там массовый зрительский потенциал. В картине есть знакомые лица, хотя нельзя сказать, что это суперзвезды. Критика про этот фильм писала спокойно, поэтому не уверена, что может быть успех на 300 миллионов рублей», - допустила она.
Как добавила собеседница НСН, в России на данный момент не так много кинотеатров, которые делают ставку на авторское кино.
«Мы, как кинотеатры, которые работают на массового зрителя, следим, что выходит на больших фестивалях, но больших ставок на эти картины не делаем. У нас галочкой в календаре не отмечено, что в эту дату выходит фильм с Каннского кинофестиваля. При этом наша компания, однозначно, следит за этим больше, чем остальные, потому что, например, кинотеатр "Художественный", расписанием которого мы занимаемся, нацелен именно на такие фильмы. Там они имеют наибольший успех, но кинотеатров, которые хорошо зарабатывают на авторском кинематографе, по стране не больше 50», - пояснила Хажинская.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечала, что большая часть картин, закупленных российскими дистрибьюторами по итогу Каннского кинофестиваля, скорее относятся к нишевым проектам для ограниченной аудитории.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры предложило ввести детские sim-карты с ограничениями
- Продюсер предсказал скорый спад интереса к артистам 1990-х годов
- Булыкин назвал главных претендентов на «Золотой мяч»
- СМИ: Саммит Трампа и Путина состоится при условии переговоров Путина с Зеленским
- Кинотеатры не надеются на кассовый успех триллера «Умри, моя любовь»
- Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за побои на 15 тысяч рублей
- Россиянок предупредили о плачевных последствиях диеты со сливочным маслом
- Запрет строительства новостроек объяснили неготовностью коммунальных сетей
- Россиян призвали не покупать с рук бывшие в употреблении гаджеты
- В Госдуме призвали обучать госслужащих основам кибербезопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru