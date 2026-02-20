В ДТП с автобусом в Омской области пострадали две женщины

Автобус с 17-ю пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Омской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло накануне вечером на трассе Калачинск-Ивановка-Кабанье. Отмечается что 32-летняя женщина за рулем «Мазды» выезжала на дорогу и не пропустила автобус ПАЗ, который следовал по маршруту «Калачинск-Ивановка». Автобус после столкновения съехал в кювет.

«В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда" и ее 59-летняя мама, сидевшая на пассажирском сидении, с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение», - рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, водитель автобуса и пассажиры не пострадали.

