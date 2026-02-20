В ДТП с автобусом в Омской области пострадали две женщины
Автобус с 17-ю пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Омской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
ДТП произошло накануне вечером на трассе Калачинск-Ивановка-Кабанье. Отмечается что 32-летняя женщина за рулем «Мазды» выезжала на дорогу и не пропустила автобус ПАЗ, который следовал по маршруту «Калачинск-Ивановка». Автобус после столкновения съехал в кювет.
«В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда" и ее 59-летняя мама, сидевшая на пассажирском сидении, с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение», - рассказали в прокуратуре.
По данным ведомства, водитель автобуса и пассажиры не пострадали.
Ранее в Шипуновском районе Алтайского края столкнулись грузовик и микроавтобус, пострадали семь человек.
Горячие новости
- СМИ: В Таиланде погиб сооснователь ASOS Гриффитс
- «Сделан под Трампа»: Почему «Совет мира» не посягает на замену ООН
- В Турции задержали итальянского военкора с гражданством РФ Андреа Лучиди
- Над Севастополем сбили более 26 БПЛА
- Бенефис Трампа: На первом «Совете мира» собрали семь миллиардов для Газы
- Путин назначил замглавы МИД Вершинина послом России в Турции
- ФСБ пресекла подготовку теракта к 23 февраля в Ставрополе
- Теория заговора и «Зона 51»: Почему США опубликуют государственные документы об НЛО
- В ДТП с автобусом в Омской области пострадали две женщины
- СМИ: Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб