КОМЕДИИ И РОУД-МУВИ

Как сообщил НСН кинокритик Александр Шпагин, в целом в 2025 году вышло достаточно хороших фильмов, однако их все же меньше, чем было в 2022-2024 годах.

При этом лучшей картиной он назвал новую работу Сергея Члиянца «Ветер». Премьера роуд-муви состоялась в марте 2025 года на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Тогда фильм получил награду за лучший отечественный дебют, а актер Олег Васильков удостоился приза за лучшую мужскую роль. Затем последовало несколько закрытых показов, а выход в широкий прокат планировался на 6 ноября. Однако на фоне существенной конкуренции на дате премьеру «Ветра» отложили на весну 2026 года.

По словам Шпагина, который успел посмотреть фильм, «Ветер» - притча, размышление о русской ментальности и неукротимом русском духе.

«Я от Члиянца никак этого не ожидал, мне он давно казался продюсером, который успел забронзоветь. А он вдруг взял, и снял как режиссер, наверное, лучшую картину в этом году», - отметил кинокритик.

Собеседник НСН назвал среди лучших картин года и последнюю работу Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеновича».

«На мой взгляд, это лучшая его картина. Это фильм о смерти. В какой-то степени пророчество. История человека, которому осталось жить всего месяц. Притом это комедия. Совершенно гениальна в фильме актерская работа Федора Добронравова. Мы все время пребываем в состоянии когнитивного диссонанса. Хочется плакать и смеяться одновременно. Кеосаян никогда столь утонченно не работал, картина снята на одном дыхании. Притом, снята в коннотациях 70-х годов, напоминает фильмы Георгия Данелии. Она не очень современна по языку, думаю, это сознательно», - сказал Шпагин.