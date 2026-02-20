Неизвестный самолет из США пересек российскую границу
20 февраля 202608:38
Неопознанный самолет из США пересек границу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Отмечается, что лайнер Boeing 787 рано утром вошел в воздушное пространство РФ над Мурманской областью. Самолет вылетел с авиабазы Эндрюс рядом с Вашингтоном, пишет RT. По пути в Россию он пересек Гренландию, Норвегию, Финляндию.
Маршрут воздушного судна не отслеживался от Котласа Архангельской области. Данных о принадлежности борта и экипаже нет.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что РФ в целом готова к возобновлению полётов с США.
Горячие новости
- Теория заговора и «Зона 51»: Почему США опубликуют государственные документы об НЛО
- В ДТП с автобусом в Омской области пострадали две женщины
- СМИ: Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб
- Умер звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн
- Минздрав предложил изменить условия формирования больничных
- В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждены три частных дома
- Неизвестный самолет из США пересек российскую границу
- Мелони: До решения территориального вопроса по Украине далеко
- Взлеты и падения: Россия добыла первое «серебро» Олимпиады и лишилась медалей в фигурном катании
- В Иране разбился военный самолет