Неизвестный самолет из США пересек российскую границу

Неопознанный самолет из США пересек границу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Отмечается, что лайнер Boeing 787 рано утром вошел в воздушное пространство РФ над Мурманской областью. Самолет вылетел с авиабазы Эндрюс рядом с Вашингтоном, пишет RT. По пути в Россию он пересек Гренландию, Норвегию, Финляндию.

Маршрут воздушного судна не отслеживался от Котласа Архангельской области. Данных о принадлежности борта и экипаже нет.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что РФ в целом готова к возобновлению полётов с США.

