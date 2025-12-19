Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. В дальнейшем «Ландыши. Такая нежная любовь» также был показан на телеканале СТС. Суммарно проект набрал более 100 миллионов просмотров на всех платформах. Сюжет рассказывает о выросшей в Лондоне дочке миллиардера Кате Орловой, которая выходит замуж за обычном русском танкиста Леху Данилина. Главные роли в сериале исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий.

На 1 января 2026 года намечена цифровая премьера второго сезона проекта «Ландыши. Вторая весна». Светская премьера прошла в Москве накануне, и на событии побывал специальный корреспондент НСН. Актриса Ника Здорик, общаясь с журналистами вспомнила, что до утверждения в сериал «Ландыши» ей отказывали больше 40 раз.

«До роли в «Ландышах» у меня было 45 проб, на которых мне отказали. Я 1,5 года сидела без работы, 45 раз мне сказали «нет» перед 46-м грандиозным судьбоносным «да». Это роль мечты. В ней есть все – драма, комедия, мюзикл. Мы и пели, и танцевали, из танка стреляли. Во втором сезоне откроется еще больше граней моего персонажа», - рассказала она.

Ранее Здорик сообщала НСН, что после выхода первого сезона она и Сергей Городничий буквально проснулись звездами. Актриса также допустила, что успех проекта в теме, поскольку сериал «Ландыши» не игнорирует события, которые сегодня происходят в мире.