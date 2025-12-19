От драмы до мюзикла: Каким будет второй сезон сериала «Ландыши»
Актеры сериала «Ландыши. Вторая весна» рассказали НСН, что с учетом беспрецедентного внимания к проекту второй сезон будет намного масштабнее, а съемки проходили не только в Москве.
Актриса Ника Здорик на премьере сериала «Ландыши. Вторая весна» заметила, что в этом проекте ей довелось исполнить роль мечты, в которой есть все от драмы до мюзикла. В свою очередь актриса Ирина Паутова заинтриговала, уточнив, что второй сезон будет масштабнее первого.
Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. В дальнейшем «Ландыши. Такая нежная любовь» также был показан на телеканале СТС. Суммарно проект набрал более 100 миллионов просмотров на всех платформах. Сюжет рассказывает о выросшей в Лондоне дочке миллиардера Кате Орловой, которая выходит замуж за обычном русском танкиста Леху Данилина. Главные роли в сериале исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий.
На 1 января 2026 года намечена цифровая премьера второго сезона проекта «Ландыши. Вторая весна». Светская премьера прошла в Москве накануне, и на событии побывал специальный корреспондент НСН. Актриса Ника Здорик, общаясь с журналистами вспомнила, что до утверждения в сериал «Ландыши» ей отказывали больше 40 раз.
«До роли в «Ландышах» у меня было 45 проб, на которых мне отказали. Я 1,5 года сидела без работы, 45 раз мне сказали «нет» перед 46-м грандиозным судьбоносным «да». Это роль мечты. В ней есть все – драма, комедия, мюзикл. Мы и пели, и танцевали, из танка стреляли. Во втором сезоне откроется еще больше граней моего персонажа», - рассказала она.
Ранее Здорик сообщала НСН, что после выхода первого сезона она и Сергей Городничий буквально проснулись звездами. Актриса также допустила, что успех проекта в теме, поскольку сериал «Ландыши» не игнорирует события, которые сегодня происходят в мире.
В свою очередь актриса Ирина Паутова, сыгравшая в сериале роль Светки — антагонистка главной героини Кати, в беседе с НСН заметила, что не считает своего персонажа отрицательным.
«Невозможно играть отрицательного персонажа. В любом случае ты, как человек, должен его оправдать, понять его философию. Для меня Света является абсолютно положительным персонажем, просто в каком-то ключе несчастной, где-то менее везучей. Она абсолютно такой же человек с понятными желаниями – быть счастливой, обрести свое счастье. Второй сезон является продолжение первого. Какие-то линии будут затронуты, но также будут появляться новые. Персонажи будут помещены в те обстоятельства, в которых им придется искать выход. В какую сторону они пойдут – увидим», - заявила она.
Актриса также пообещала, что второй сезон будет куда масштабнее первого.
«Из-за такого большого внимания к первому сезону продюсеры и все, кто работал над вторым сезоном, искренне хотели сделать намного больше, намного качественнее. Поэтому что касается музыки, сюжета, съемки, думаю, будет видно, что все мы очень сильно постарались», - отметила Паутова.
Съемки второго сезона проходили не только в Москве, но также в Крыму и Мариуполе.
Ранее автор идеи, продюсер и сценарист проекта «Ландыши» Юрий Сапронов рассказал «Радиоточке НСН», что создатели сериала с самого начала не стремились замалчивать правду, а хотели честного разговора с аудиторией, и не прогадали. По его словам, работать над продолжением успешного сериала всегда непросто, поскольку давят ожидания аудитории и нужно показать интересное развитие истории без времени на раскачку, однако новый сезон проекта удивит даже самых внимательных зрителей.
