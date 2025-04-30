«Батя 2» с «Кракеном» против всех: Самые кассовые фильмы апреля

Российская киноиндустрия отпраздновала в апреле появление шестого с начала 2025 года фильма-миллиардера. Комедия Ильи Учителя «Батя 2. Дед» внезапно собрала в прокате более 1,3 млрд рублей. Однако на этом апрельские радости закончились, если не считать Московский международный кинофестиваль (ММКФ) и фантастический боевик «Кракен» с Александром Петровым.



ЧЕМУ УЧИТ УЧИТЕЛЬ? ОТ «БАТИ» ДО «КРАКЕНА»

В тройку самых успешных фильмов 2025 года входят сказки «Волшебник изумрудного города» (сборы 3,34 млрд рублей) и «Финист. Последний богатырь» (2,74 млрд рублей), а также скандальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (1,63 млрд рублей), в котором великий поэт читает рэп устами Юры Борисова.

В апреле в ТОП-4 влетела комедия Ильи Учителя «Батя 2. Дед» (1,37 млрд рублей), почти в три раза переплюнувшая сборы вышедшей в 2020 году первой части теперь уже франшизы (507 млн рублей).