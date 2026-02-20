До этого Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в разглашении секретных данных — поводом послужили недавние высказывания Обамы о существовании инопланетян.



Выступая перед журналистами, действующий глава Белого дома то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что своими заявлениями Обама раскрыл засекреченную информацию.

«Я могу сказать, что он выдал засекреченную информацию. Он сделал большую ошибку», - подчеркнул Трамп.



При этом президент уточнил, что у него нет подтвержденных данных о существовании внеземной жизни.

«Я не знаю, реальны ли они. У меня нет мнения по этому вопросу», - отметил он.



Трамп добавил, что обнародование подобных сведений способно привести к определенным проблемам. Он признал, что вера в инопланетян широко распространена среди населения, но лично он к числу сторонников этой идеи не относится.