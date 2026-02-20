Теория заговора и «Зона 51»: Почему США опубликуют государственные документы об НЛО
После заявлений Барака Обамы о существовании инопланетян Дональд Трамп пообещал обнародовать государственные документы о внеземной жизни и НЛО.
Президент США Дональд Трамп объявил о планах запустить процесс обнародования государственных документов о внеземной жизни и неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома пояснил, что такое решение принято из‑за значительного интереса общественности к данной теме.
Трамп также заявил, что поручит министру обороны Питу Хегсету и профильным ведомствам заняться поиском и последующей публикацией материалов, которые касаются НЛО и гипотетической внеземной жизни.
«Я прикажу министру войны и другим соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и публикации государственных документов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами, а также всей другой информацией, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», - написал Трамп.
До этого Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в разглашении секретных данных — поводом послужили недавние высказывания Обамы о существовании инопланетян.
Выступая перед журналистами, действующий глава Белого дома то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что своими заявлениями Обама раскрыл засекреченную информацию.
«Я могу сказать, что он выдал засекреченную информацию. Он сделал большую ошибку», - подчеркнул Трамп.
При этом президент уточнил, что у него нет подтвержденных данных о существовании внеземной жизни.
«Я не знаю, реальны ли они. У меня нет мнения по этому вопросу», - отметил он.
Трамп добавил, что обнародование подобных сведений способно привести к определенным проблемам. Он признал, что вера в инопланетян широко распространена среди населения, но лично он к числу сторонников этой идеи не относится.
На минувшей неделе Обама в беседе с американским блогером Брайаном Коэном высказался о вероятности существования внеземных цивилизаций. Экс‑глава государства признался, что верит в реальность инопланетян, хотя лично с ними никогда не сталкивался.
«Они настоящие, но я их не видел», - подчеркнул Обама.
Он рассказал, что именно этот вопрос оказался среди первых, которые он задал практически сразу после того, как он занял президентский пост. С долей юмора Обама добавил, что во время ознакомления с информацией о знаменитой «Зоне 51» — месте, с которым связывают эксперименты над пришельцами, — он не нашел подтверждений существования там каких‑либо секретных лабораторий.
При этом бывший президент не исключил, что может существовать масштабный заговор, о деталях которого не было известно даже ему на посту главы государства.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил в соцсети Х, что Обама не способен хранить секретную информацию.
По его словам, «инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты». Так российский политик прокомментировал шутку американского лидера Дональда Трампа о том, что Обама выдал секретную информацию инопланетян.
ТРАМП ЧТО-ТО ЗНАЕТ?
Сноха действующего президента США Лара Трамп говорила, что глава государства владеет информацией о неопознанных летающих объектах (НЛО) и планирует обнародовать ее — но только тогда, когда посчитает момент подходящим. Заявление прозвучало в свежем выпуске подкаста Pod Force One издания The New York Post.
По словам Лары Трамп, тема возможного публичного выступления возникла в семейном кругу после того, как Барак Обама допустил вероятность существования внеземной жизни. Когда ведущая подкаста Миранда Дивайн попросила прокомментировать высказывания Обамы, Лара раскрыла детали семейного разговора.
«Мой свекор сказал, что у него есть речь, которую он произнесет в подходящий момент… Я не знаю, когда наступит этот момент. Но он собирается выступить и рассказать о чем‑то, что, возможно, связано с внеземной жизнью», - пояснила она.
Лара также отметила, что президент не делится подробностями даже с близкими: «Он ничего нам не рассказывает». По ее мнению, такая сдержанность лишь подогревает интерес общественности к теме.
Дополнительную огласку вопросу придали публикации в британских СМИ. В частности, Daily Mail со ссылкой на уфолога Марка Кристофера Ли написала, что предполагаемое выступление Трампа могло быть запланировано либо к сессии Генеральной Ассамблеи ООН, либо к годовщине Розуэлльского инцидента 1947 года. Уфолог утверждал, что появление «новых разведданных» якобы сделало этот вопрос особенно актуальным. Однако официальных подтверждений данной информации не поступало.
Ранее сам Дональд Трамп высказывался о НЛО с осторожностью. Например, в беседе с блогером Логаном Полом он отметил: «Верю ли я? Нет, вероятно, я не могу так сказать. Но я встречался с людьми, которые серьезно утверждают, что видели странные вещи, летающие там».
Экс‑сотрудник американских спецслужб Дэвид Груш, в свою очередь заявлял, что Трамп получал доклады об НЛО и гибридах инопланетян с людьми. Об этом писал Daily Mail.
Груш, ныне занимающий должность советника Целевой группы Конгресса по неопознанным аномальным явлениям, утверждает: Трамп обладал полным объемом засекреченных сведений на тему НЛО — в том числе информацией о якобы разбившихся инопланетных кораблях. По мнению бывшего разведчика, обнародование этих данных могло бы принести действующему лидеру США беспрецедентное влияние на мировой арене.
Советник подчеркнул: «Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе».
Кроме того, Груш считает, что уже в первый президентский срок Трамп был посвящен в тайну существования множества инопланетных цивилизаций, а также гибридов человека и пришельца.
Ранее стало известно, что бывший президент США Джордж Буш-старший был осведомлен о контакте с инопланетянами, который якобы произошел в Нью-Мексико в 1964 году. Об этом говорится в новом американском документальном фильме «Эпоха раскрытия».
Источником информации для авторов фильма выступил астрофизик Эрик Дэвис — ранее он занимал должность научного консультанта в Программе выявления аэрокосмических угроз (AATIP), которую Конгресс США запустил в 2007 году. Дэвис ссылается на заявление сенатора Гарри Рида: по его словам, в частной беседе Буш‑старший подтвердил детали встречи военных с инопланетным кораблем на базе ВВС Холломан. По имеющейся версии, тогда к военной базе приблизились три космических корабля. Из одного из них вышло существо, которое вступило в контакт с представителями вооруженных сил и ЦРУ.
В России одной из самых известных сторонников существования НЛО является певица Катя Лель. Она неоднократно заявляла НСН о контактах с представителями иных цивилизаций, утверждая, что в детстве после одной из таких встреч даже лишилась зубов.
Горячие новости
- Теория заговора и «Зона 51»: Почему США опубликуют государственные документы об НЛО
- СМИ: Семью россиян выпустили из центра для мигрантов в США после жалоб
- Умер звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн
- Минздрав предложил изменить условия формирования больничных
- В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждены три частных дома
- Неизвестный самолет из США пересек российскую границу
- Мелони: До решения территориального вопроса по Украине далеко
- Взлеты и падения: Россия добыла первое «серебро» Олимпиады и лишилась медалей в фигурном катании
- В Иране разбился военный самолет
- Овечкин заявил, что пока не принял решение о новом контракте с «Вашингтоном»