Мелони: До решения территориального вопроса по Украине далеко
Россия и Украина далеки от разрешения проблемы территорий в украинском конфликте. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Sky tg24.
«Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии», — считает политик.
Премьер назвала необоснованными требования Москвы относительно вывода украинских войск с территорий, освобожденных российской армией.
Кроме того, Мелони заявила о существовании некоего мирного плана, в котором «многие вопросы на бумаге уже решены».
Ранее премьер Италии заявила, что страна не будет направлять свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности для Киева, пишет Ura.ru.
