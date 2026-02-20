Мелони: До решения территориального вопроса по Украине далеко

Россия и Украина далеки от разрешения проблемы территорий в украинском конфликте. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Sky tg24.

«Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии», — считает политик.

Премьер назвала необоснованными требования Москвы относительно вывода украинских войск с территорий, освобожденных российской армией.

Кроме того, Мелони заявила о существовании некоего мирного плана, в котором «многие вопросы на бумаге уже решены».

Ранее премьер Италии заявила, что страна не будет направлять свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности для Киева, пишет Ura.ru.

