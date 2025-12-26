Картина «Волшебник Изумрудного города» не случайно не попала в шорт-лист кинопремии «Золотой орел», так как главная ее проблема в том, что она незаконченная. Об этом НСН рассказал кинокритик Александр Шпагин.

Стал известен шорт-лист номинантов на премию «Золотой орел» за 2025 год. В номинации «Лучший игровой фильм» за победу поборются пять картин: «Август», «Батя 2. Дед», «Кончится лето», «Кракен» и «Пророк. История Александра Пушкина», в остальных – по три номинанта. Примечательно, что самый кассовый фильм «Волшебник Изумрудного города» был проигнорирован во всех номинациях (более трех миллиардов рублей в прокате). Шпагин объяснил, заслуженно ли фильм остался в стороне.

"Как правило, самые коммерческие фильмы в эти номинации не попадают. Попадают полукоммерческие, потому что здесь в той или иной степени сохраняется фестивальный старт. «Кракен» - это что-то такое масштабное, государственное, это режиссер Николай Лебедев, человек с именем. У «Волшебника Изумрудного города» была еще одна огромная проблема, благодаря которой он не может попасть в номинацию – это незаконченный фильм. Это первая серия и неизвестно, будет ли продолжение. Это оборванный фильм и непонятно, как его рассматривать. Ну, и второе, это очень «попсовый» фильм, как те же «Елки»", - сказал он.