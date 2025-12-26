Почему «Волшебник Изумрудного города» попал в «игнор» на «Золотом орле»

Александр Шпагин заявил НСН, что картина «Волшебник Изумрудного города» имеет две большие проблемы, которые не позволили ей, несмотря на рекордные сборы, попасть в шорт-лист крупной кинопремии.

Картина «Волшебник Изумрудного города» не случайно не попала в шорт-лист кинопремии «Золотой орел», так как главная ее проблема в том, что она незаконченная. Об этом НСН рассказал кинокритик Александр Шпагин.

Стал известен шорт-лист номинантов на премию «Золотой орел» за 2025 год. В номинации «Лучший игровой фильм» за победу поборются пять картин: «Август», «Батя 2. Дед», «Кончится лето», «Кракен» и «Пророк. История Александра Пушкина», в остальных – по три номинанта. Примечательно, что самый кассовый фильм «Волшебник Изумрудного города» был проигнорирован во всех номинациях (более трех миллиардов рублей в прокате). Шпагин объяснил, заслуженно ли фильм остался в стороне.

"Как правило, самые коммерческие фильмы в эти номинации не попадают. Попадают полукоммерческие, потому что здесь в той или иной степени сохраняется фестивальный старт. «Кракен» - это что-то такое масштабное, государственное, это режиссер Николай Лебедев, человек с именем. У «Волшебника Изумрудного города» была еще одна огромная проблема, благодаря которой он не может попасть в номинацию – это незаконченный фильм. Это первая серия и неизвестно, будет ли продолжение. Это оборванный фильм и непонятно, как его рассматривать. Ну, и второе, это очень «попсовый» фильм, как те же «Елки»", - сказал он.

Для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка» выдвинули 34 фильма

Также Шпагин посчитал попадание в номинации таких фильмов, как «Август», «Пророк» и «Кракен» абсолютно обоснованным.

«Что касается премии «Золотой орел», то тут спокойно уживаются и достаточно попсовые картины, и коммерческие, и элитарные. Как раз номинации все это подтверждают: «Кончится лето» - типичный фестивальный фильм, депрессивный, мрачный, когда у всех все плохо, тогда как в попсе обычно у всех в конце все хорошо. Конечно, среди прокатных картин главными прорывами года были «Август» и «Пророк». Что касается «Пророка», то наконец-то мы сделали приличный мюзикл, причем состоящий не из каверов, а из оригинальной музыки», - заметил он.

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков («Август»), а также Евгений Цыганов («Батя 2. Дед») и Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»). Собеседник НСН посетовал, что в этом списке нет актера Павла Прилучного.

«То, что там Борисов – ну, это замечательно. Был бы Петров, я бы за него порадовался. Жалею только, что пока Прилучный не получил ничего, у него были сильные последние работы», - поделился он.

Ранее стало известно, что мультфильм «Три сестры» (The Three Sisters) петербургского режиссера мультфильмов Константина Бронзита попал в шорт-лист кинопремии «Оскара» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». В беседе с НСН режиссер раскрыл, как ему удалось попасть в шорт-лист под чужим именем.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:Кино

Горячие новости

Все новости

партнеры