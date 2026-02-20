В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждены три частных дома
Три частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Как отметил губернатор, минувшей ночью силы ПВО Министерства обороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили над областью 57 дронов самолетного типа.
«В результате атаки в селе Лопушь Выгоничского района осколками повреждены три частных дома», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, никто не пострадал.
Ранее в Минобороны рассказали, что над Брянской областью ликвидировали 57 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.
