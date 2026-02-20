Минздрав предложил изменить условия формирования больничных
Минздрав предложил изменить правила выдачи больничных листов, чтобы такой возможностью могли воспользоваться самозанятые граждане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа министерства.
Ведомство предлагает внести изменения в Условия и порядок формирования в РФ листков нетрудоспособности.
«Листок... также формируется (выдается) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход», - указано в документе.
Ранее Минздрав предложил ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, если гражданин за шесть месяцев обращался за больничным четыре и более раз.
