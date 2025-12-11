ВОПРОС ЦЕНЫ



В рамках сессии «Вызовы 2026», председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сразу предупредил, что сегодня намерен говорить про страшные цифры. Но прежде чем перейти к ним, внес важное уточнение. Из презентации АВК следовало, что фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» в России покажут не раньше 15 января, хотя прежде СМИ предполагали, что картина выйдет с 25 декабря, через неделю после начала мирового широкого проката. Решение продиктовано нежеланием ругаться с тремя дистрибьюторами, которые в предстоящие праздники представят главные сказочные релизы.

Однако прежде, чем говорить о «новогодней битве», важно оценить итоги текущего года. Еще в начале декабря стало известно, что за 11 месяцев 2025 года кинотеатры не досчитались 8% зрителей. Это подтвердили и в рамках российского кинорынка, однако также выделили и позитивную тенденцию.

«Конец 2025 года – лучшее из того, что было по деньгам. По посещаемости все, конечно, плохо, мы далеко не достигли уровня 2025 года. Однако если мы посмотрим на ноябрь, мы практически приблизились к 2019 году по количеству людей. Когда есть, что смотреть – люди идут. Причем, люди идут, несмотря на среднюю цену билета в 443 рубля, которая наблюдалась в ноябре. В январе этого года средняя цена была 461 рубль», - заметил Алексей Воронков.

Он уточнил, что цена за билет в 250 рублей на сегодняшний день – смерть для кинотеатров. Тему уже обсудили и с дистрибьюторами, договорились, что стоимость в 100 рублей – недопустима.

«Часто нерадивые, некрупные дистрибьюторы приходят к нам с идеей, что договорились с Министерством образования, теперь школы пойдут в кино по 100 рублей за билет. В 50% сетей, которые входят в АВК, мы уже берем и снимаем эти фильмы с проката. С Министерством культуры эту историю обговорили. Сказали, что нам такой помощи не надо. Если мы захотим опустить цену до 100 рублей, мы это сделаем сами», - заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

С учетом растущей стоимости билетов и снижения числа зрителей, бытует мнение, что более доступные цены помогли бы привлечь аудиторию. Однако председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) подчеркнул, что не поддерживает такую точку зрения. На то есть свои основания. Летом, к примеру, стоимость билетов по году была минимальной. При этом третий квартал года стал для кинотеатров катастрофическим.