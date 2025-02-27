«Лето» против «Аноры»: Хайп на «Оскаре» не поможет новому фильму с Борисовым

Церемония вручения «Оскара» не поможет фильму «Кончится лето» с Юрой Борисовым обогнать по сборам в РФ «Анору», без восторга принятую российскими зрителями, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, а кинокритик Давид Шнейдеров объяснил, как эта картина была выдвинута на «Нику» еще до выхода в прокат.

Премьера фильма «Кончится лето» состоялась в России 27 февраля. Главную роль в нем сыграл Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», церемония вручения которой пройдет в США в ночь со 2 на 3 марта. По словам Исаева, для многих россиян премия «Оскар» была и остается «ничем».