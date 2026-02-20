ФСБ пресекла подготовку теракта к 23 февраля в Ставрополе

Теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами в преддверии Дня защитника Отечества, предотвратили в Ставрополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность россиянина - члена одной из запрещенных украинских террористических организаций. По заданию Киева злоумышленник готовил диверсионно-террористический акт в период проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля. Гражданин намеревался совершить преступления в административном здании ставропольского филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и расположенном рядом «Сквере памяти погибшим при исполнении воинского долга», пишет RT.

Фигурант получил от кураторов инструкцию по изготовлению взрывного устройства, приобрел комплектующие и заложил их в тайник. В четверг, 19 февраля он попытался извлечь компоненты из схрона. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, применив огнестрельное оружие, его нейтрализовали ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и мирных граждан нет.

Правоохранители возбудили уголовное дело о террористическом акте.

Ранее ФСБ задержала жителя Челябинска за подготовку теракта по указанию украинских спецслужб.

