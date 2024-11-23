Плохой сценарист, но отличный «соавтор»: Как ИИ помогает в искусстве

ПОМОЩНИК В ИСКУССТВЕ

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в 2024 году каждый третий творческий проект в России создавался при использовании искусственного интеллекта. Так президент коммуникационной группы «PROGRESS» Дмитрий Солопов сообщил, что за год доля применения ИИ в творческой сфере удвоилась, и такой тренд сохранится дальше.

Отмечается, что в России технологии ИИ особенно широко применяются при создании промороликов, звуковых эффектов или ТВ-шоу. Так, например, в Национальной Медиа Группе (НМГ) рассказали, что в 2023 году организацией впервые были применены технологии нейросети в создании нестандартной промокампании для шоу выпускников «Алые паруса». С помощью ИИ были созданы семь промороликов и заставка трансляции.

Известно, что искусственный интеллект применяется в фильмах и сериалах. Также с помощью него чистят речь актеров и делают доозвучку картин.