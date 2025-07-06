Израиль скрыл: Иранские ракеты попали по пяти военным объектам
6 июля 202504:33
Израильские власти скрыли, что ракеты Ирана попали по нескольким военным объектам, сообщает The Telegraph.
Это произошло во время недавней 12-дневной войны. Среди пораженных целей — крупная авиабаза, центр сбора разведывательных данных, база материально-технического снабжения.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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