Израиль скрыл: Иранские ракеты попали по пяти военным объектам

Израильские власти скрыли, что ракеты Ирана попали по нескольким военным объектам, сообщает The Telegraph.

Трамп допустил, что Иран и Израиль могут возобновить военные действия

Это произошло во время недавней 12-дневной войны. Среди пораженных целей — крупная авиабаза, центр сбора разведывательных данных, база материально-технического снабжения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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