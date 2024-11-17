Номинируют на «Оскар»? Сборы «Дикого робота» в мировом прокате превысили $300 млн

«ОСКАР» И КАССА

Накануне стало известно, что мировые сборы американского мультфильма «Дикий робот» компаний «Universal» и «DreamWorks Animation» составили более $300 млн. В целом в прокате в США анимационной ленте удалось заработать около $134,4 млн, а в международном — $166,1 млн. При этом бюджет картины составил всего $78 млн. Теперь мультфильм по праву можно назвать настоящим кассовым хитом, передает издание «Kinobusiness.com». СМИ писали, что для окупаемости проекту нужно было заработать $156 млн.

В центре сюжета история робота-девочки ROZZUM 7134 («Роз»), которая терпит кораблекрушение на безлюдном острове. Машина ищет клиента, которого должна сделать счастливым. При этом найти пользователя для робота среди животных оказывается непросто. Роз приходится быстро выучить универсальный язык зверей. После чего она становится матерью для селезня-сиротки.