Номинируют на «Оскар»? Сборы «Дикого робота» в мировом прокате превысили $300 млн
Мультфильм называют вторым по сборам оригинальным студийным релизом 2024 года.
На следующей неделе в российский прокат выходит мультфильм от создателей «Шрека» и «Мадагаскара» «Дикий робот». Проект уже собрал в мире значительную кассу. Ему пророчат номинацию на «Оскар» и считают вторым по сборам оригинальным студийным релизом 2024 года. При этом мультфильм критикуют за демонстрацию «неправильного материнства» и предсказуемость.
«ОСКАР» И КАССА
Накануне стало известно, что мировые сборы американского мультфильма «Дикий робот» компаний «Universal» и «DreamWorks Animation» составили более $300 млн. В целом в прокате в США анимационной ленте удалось заработать около $134,4 млн, а в международном — $166,1 млн. При этом бюджет картины составил всего $78 млн. Теперь мультфильм по праву можно назвать настоящим кассовым хитом, передает издание «Kinobusiness.com». СМИ писали, что для окупаемости проекту нужно было заработать $156 млн.
В центре сюжета история робота-девочки ROZZUM 7134 («Роз»), которая терпит кораблекрушение на безлюдном острове. Машина ищет клиента, которого должна сделать счастливым. При этом найти пользователя для робота среди животных оказывается непросто. Роз приходится быстро выучить универсальный язык зверей. После чего она становится матерью для селезня-сиротки.
Героев в мультфильме озвучили Лупита Нионго, Педро Паскаль, Билл Найи, Марк Хэмилл, Кэтрин ОʼХара и другие. Режиссером анимационного проекта стал Крис Сандерс. Он также снял ленты «Лило и Стич», «Семейка Крудс» и «Как приручить дракона».
Зрители подчеркивают яркую и красивую анимацию проекта. Критики на портале «Rotten Tomatoes» оценили рейтинг мультфильма в 98%. Его уже называют будущей классикой для семейного просмотра. Анимационному фильму также пророчат номинацию на премию «Оскар».
Мировая премьера «Дикого робота» состоялась 8 сентября. Тогда мультфильм, согласно информации «Кинопоиска», показали в Канаде. Но в большинстве прокатных стран ленту увидели в конце сентября-октябре. В России анимация выходит на экраны 19 ноября, сообщает издание «Киноафиша».
ВТОРОЙ РЕЛИЗ ГОДА
По данным «Kinobusiness.com», в премиальном формате релиз видео по запросу состоялся уже 15 октября. Это произошло на девятнадцатый день показов в кино. С того момента мультфильм остается в лидерах онлайн продаж.
Между тем, в мировом кинопрокате «Дикий робот» стал вторым по сборам оригинальным студийным релизом 2024 года, который не является сиквелом. Согласно информации портала, ленту обошла только драма «Все закончится на нас». При этом среди мультфильмов работа «DreamWorks Animation» уступает лишь трем анимациям: «Головоломка-2», «Гадкий я-4» и «Кунг-фу панда-4». По данным источника, в настоящий момент «Дикий робот» занимает четырнадцатое место среди всех голливудских релизов этого года.
Последняя международная премьера анимации состоится в Японии 7 февраля 2025 года. «Kinobusiness.com» приводит следующие официальные данные по ключевым прокатным странам: в Мексике — $17,5 млн, в Великобритании — $16,5 млн, во Франции — $12,1 млн, в Австралии — $11 млн, в Испании — $9,5 млн, в Китае — $7,3 млн. При этом в СНГ общие сборы пока составили около $1,78 млн (примерно 169,6 млн рублей).
«ОПАСНАЯ СКАЗКА»: НЕПРАВИЛЬНОЕ МАТЕРИНСТВО
Несмотря на легкость сюжета в Сети мультфильм окрестили «опасным» из-за якобы пропаганды неправильного образа материнства. СМИ писали, что лента стала одной из немногих, в которых за последнее время ярко представлена роль матери. До этого многие мультфильмы компании «Disney» критиковали за отсутствие этого образа, либо за демонстрацию злых мачех и матерей с гиперопекой.
Что касается «Дикого робота», то, например, издание «Фонтанка.ру» писало, что в ленте показывают робота, который быстро учится, никогда не устает, и у него не бывает плохого настроения. У Роз нет собственных потребностей и она любит выполнять задачи, которые ставит кто-то другой. Ее образ назвали понятным, который может стать ролевой моделью для девочек. При этом в издании героя называют нереалистичным примером «хорошей матери», «пожестче классической Золушки», которая в реальной жизни может дойти до нервного срыва.
Между тем, «Wall Street Journal» писал, что в «Диком роботе» демонстрируется «слишком механистический гуманистический посыл», а другие западные СМИ в качестве недостатков анимационного проекта называли наличие схематичного злодея, предсказуемость сюжета и манипулятивный сценарий, работающий на «выдавливание зрительской слезы».
До этого сообщалось, что еще до начала мирового проката «Дикий робот» заработал $53 млн. Известно, что на американские кинотеатры пришлось $35 млн сборов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2025 году в российский прокат выйдет пакистанский мультфильм «Стеклодув» в стиле Хаяо Миядзаки.
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