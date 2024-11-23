Паспорта и дорогие билеты: Что помешает россиянам ходить в театры

В ТЕАТР ПО ПАСПОРТАМ

Накануне стало известно, что Департамент культуры Москвы в рамках пилотного проекта обновил правила покупки билетов и посещения мероприятий в подведомственных учреждениях. Поэтому с 15 марта 2025 года для их приобретения будут нужны паспорта или иные идентифицирующие гражданина документы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте мэра Москвы.

Так, со следующего года, в столице для покупки билетов у посетителей будут запрашивать не только стандартную информацию, но и данные документа, которые смогут идентифицировать их. Кроме паспорта в список также включили социальную карту москвича, водительские права, студенческий билет и пенсионное удостоверение. Пилотный проект будет длиться до конца 2025 года.

При этом и представители отрасли, и обычные зрители не оценили такое предложение. Например, глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью НСН подчеркнул, что продажа билетов в театры и на концерты по удостоверяющим личность документам не поможет бороться с перекупщиками, а лишь увеличит очереди. Поэтому попытка оправдать это заботой о безопасности, по его мнению, абсурдна.