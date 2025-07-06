Захарова заявила, что Зеленский хочет через встречу с Путиным доказать свою легитимность

Через встречу с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский хочет переподтвердить свою легитимность в обход законных способов, сообщает RT со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

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По её словам, Зеленский боится, что его забудут, что он перестанет быть нужным Западу и его отодвинут. Поэтому он «не отходит от микрофонов», «спит с веб-камерой и даёт вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», отметила дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос начала переговоров важнее легитимности Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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