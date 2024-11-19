«Выше ожиданий!»: Какие фильмы сделали осенний кинопрокат

«Все очень просто. Это достойные фильмы, которые интересны аудитории, такие фильмы всегда работают и хорошо стоят на экранах с точки зрения посещаемости. Когда фильм не интересен зрителю, то он, начиная с первого уикенда, уже показывает слабые результаты, и потом кинотеатры его снимают. Плюс сарафанное радио - самый лучший ресурс рекламного продвижения», - пояснил он.

Делая первые наброски по итогам 2024 года, Исаев выразил надежду, что в список топ-10 войдет и картина «Домовенок Кузя», релиз которой намечен на 19 декабря, а также другие будущие премьеры.

«Думаю, по итогам года в топ-10 мы увидим вышеупомянутые нами фильмы, плюс те большие картины, которые выходили в начале года, это и «Холоп 2», и «Бременские музыканты», и «Онегин», и «Сто лет тому вперед». Думаю, туда добавится также «Домовенок Кузя» и еще ряд картин», - поделился он.

Ранее стало известно, что дату выхода фильма Клима Шипенко «Холоп 3» перенесли с 23 января 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

