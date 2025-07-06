Перебрал волшебных грибов: Медведев посоветовал Рютте учить русский язык

Так он прокомментировал высказывания генсека НАТО об угрозе, которая якобы исходит от Москвы и Пекина. Медведев указал, что Рютте «перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы». «Ему видится сговор Китая и России по поводу Тайваня, а затем – нападение России на Европу», - указал зампредседателя.

Медведев считает, что генсеку стоит выучить русский, который может «пригодиться в сибирском лагере».

Ранее Рютте заявил, что его беспокоит российско-китайское партнерство. По его словам, Пекин способен напасть на Тайвань. Генсек подчеркнул, что если страны Европейского союза не повысят оборонные расходы, то им придется выучить русский язык.

