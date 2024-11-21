«Работает как троечник»: Золотарев усомнился, что ИИ может заменить сценаристов

По словам собеседника НСН, он при написании сценария обращается к нейросети лишь на этапе сбора информации.

«КПД нейросети хорош, когда мы говорим про поиск тем. На первом этапе работы сценарист – это всегда журналист, который занимается поиском и разработкой тем, поиском вопросов, которые можно задать консультантам. Для этого нейросеть неоценима, она формулирует ответы на запросы гораздо точнее, чем поисковая строка. Я пользуюсь нейросетью для поиска информации. Сейчас пишу сценарий, для работы мне нужно понимать особенности иудейской религии хазар. Я могу читать большие статьи, но также могу попросить нейросеть сделать выжимку, что удобно», - сообщил он.

Как добавил Золотарев, пока не пришло время и для широкого применения нейросети в дубляже.

«Есть нейросети, которые моделируют голос на разных языках, для дубляжа это очень полезно. Однако у разных языков разная длительность. Когда мы говорим про кино, это очень четко простроенный кадр нужной длины. Люди над этим бьются, наверное, рано или поздно длительность кадра можно будет регулировать. Однако у нейросети пока нет художественного контекста, и наступит это нескоро, возможно, уже после нашей жизни», - заключил он.

Ранее сообщалось, что одним из героев семейного фильма «Манюня: Приключения в Москве» станет советский актер Юрий Никулин, образ и голос которого воссоздали с помощью нейросети. Сын актера Максим Никулин поддержал эту идею. По его словам, авторы фильма продемонстрировали ему цифровой аватар, в дальнейшем он также намерен отсматривать картины до выхода в прокат, передает «Радиоточка НСН».

