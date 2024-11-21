«Работает как троечник»: Золотарев усомнился, что ИИ может заменить сценаристов
Нейросеть сегодня может лишь компилировать тексты из уже опубликованной информации, а не создавать нечто новое, сообщил НСН сценарист Андрей Золотарев.
Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев в интервью НСН заявил, что нейросеть пока не способна создавать принципиально новые произведения, передающие человеческий опыт, потому искусственный интеллект нескоро сможет заменить авторов сценария.
Каждый третий творческий проект в России в 2024 году создавался при использовании искусственного интеллекта, пишут «Известия» со ссылкой на президента коммуникационной группы PROGRESS Дмитрия Солопова. По данным издания, с помощью нейросети среди прочего уже был доозвучен сериал «Свои» на Пятом канале, а телеканал СТС выпустил сериал «Сидоровы» по сценарию ИИ. Вдобавок некоторые фразы Робота Вертера в недавнем фильме «100 лет тому вперед» были созданы с помощью технологии синтеза речи на базе современных AI-решений. Однако Золотарев усомнился, что новые технологии могут в полной мере заменить сценаристов.
«Эта статистика - средняя температура по больнице, и она говорит о том, что доступность нейросетей повышается. Все больше сервисов, все больше людей пытается в это играть, потому и растет статистика. Однако эффективность применения нейросетей, на мой взгляд, наоборот пока падает, поскольку все поняли, что в творчестве она работает как троечник. Нейросеть использует интеллектуальный багаж, выгруженный в Сеть, и с его помощью компилирует нечто среднее, а это всегда работа троечника. Проблема в том, что нейросеть неконтекстуальна. Когда зритель приходит в кино, он смотрит на передачу человеческого опыта. Только он для нас релевантен, только так мы можем почувствовать себя на месте героя. Нейросеть пока не может с этим конкурировать. Сначала она заменит полицейских, потом врачей и только после доберется до сценаристов», - заявил он.
По словам собеседника НСН, он при написании сценария обращается к нейросети лишь на этапе сбора информации.
«КПД нейросети хорош, когда мы говорим про поиск тем. На первом этапе работы сценарист – это всегда журналист, который занимается поиском и разработкой тем, поиском вопросов, которые можно задать консультантам. Для этого нейросеть неоценима, она формулирует ответы на запросы гораздо точнее, чем поисковая строка. Я пользуюсь нейросетью для поиска информации. Сейчас пишу сценарий, для работы мне нужно понимать особенности иудейской религии хазар. Я могу читать большие статьи, но также могу попросить нейросеть сделать выжимку, что удобно», - сообщил он.
Как добавил Золотарев, пока не пришло время и для широкого применения нейросети в дубляже.
«Есть нейросети, которые моделируют голос на разных языках, для дубляжа это очень полезно. Однако у разных языков разная длительность. Когда мы говорим про кино, это очень четко простроенный кадр нужной длины. Люди над этим бьются, наверное, рано или поздно длительность кадра можно будет регулировать. Однако у нейросети пока нет художественного контекста, и наступит это нескоро, возможно, уже после нашей жизни», - заключил он.
Ранее сообщалось, что одним из героев семейного фильма «Манюня: Приключения в Москве» станет советский актер Юрий Никулин, образ и голос которого воссоздали с помощью нейросети. Сын актера Максим Никулин поддержал эту идею. По его словам, авторы фильма продемонстрировали ему цифровой аватар, в дальнейшем он также намерен отсматривать картины до выхода в прокат, передает «Радиоточка НСН».
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