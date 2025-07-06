Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира
6 июля 202504:01
Определились все участники полуфинала клубного чемпионата мира по футболу.
6 июля «Реал» одержал победу над «Боруссией» в матче 1/4 финала - 3:2. В стадию 1/2 финала вышли «Флуминенсе», «Челси» и ПСЖ.
8 июля «Флуминенсе» встретится с «Челси», а 9 июля сыграют ПСЖ и «Реал».
Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира
- Захарова заявила, что Зеленский хочет через встречу с Путиным доказать свою легитимность
- Эрдоган считает открытие Зангезурского коридора стратегическим событием
- В Раде заявили, что США не собираются поддерживать Зеленского в случае народных волнений
- Перебрал волшебных грибов: Медведев посоветовал Рютте учить русский язык
- Маск объявил о создании политической партии
- В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров
- В «Шереметьево» из-за ограничений отменили 174 рейса
- Зюганова единогласно переизбрали председателем КПРФ
- В Московском зоопарке родились детеныши редкого вида куниц