Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира

Определились все участники полуфинала клубного чемпионата мира по футболу.

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6 июля «Реал» одержал победу над «Боруссией» в матче 1/4 финала - 3:2. В стадию 1/2 финала вышли «Флуминенсе», «Челси» и ПСЖ.

8 июля «Флуминенсе» встретится с «Челси», а 9 июля сыграют ПСЖ и «Реал».

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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