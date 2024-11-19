«Период переосмысления»: ИИ-разработчик о дальнейшей роли нейросетей в жизни человека
Сегодня взаимодействие нейросетей с человеком выходит на запредельный уровень - психологический, и непонятно, какую роль искусственный интеллект будет играть дальше, заявил в пресс-центре НСН Фрэнк Шихалиев.
Сегодня человек подошел к точке глубокого переосмысления роли искусственного интеллекта (ИИ) в его жизни, заявил в пресс-центре НСН основатель и гендиректор компании «Майндсэт», ИИ-разработчик Фрэнк Шихалиев.
«Сейчас то время, когда мы подошли к вопросу психологии, потому что люди взаимодействуют с ИИ, пишут разные промты (запросы - прим. НСН) и получают ответ. Во взаимодействии начинает меняться их жизнь. И эта область еще до конца непонятна. Дальше может быть уже входящее взаимодействие, когда колонка будет обращаться к человеку и предлагать посмотреть мультик в зависимости от накопленной истории. Здесь мы переходим от технического взаимодействия к более глубокому взаимодействию и переосмыслению, как вообще ИИ влияет на человека. Будет ли он уже дальше полноценным соавтором и кем вообще будет?» - порассуждал он.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил в пресс-центре НСН, что с развитием нейросетей могут пропасть некоторые «киношные» профессии, тогда как режиссер ИИ-фильма Светлана Астрецова заверила, что нейросеть сегодня - только инструмент для людей.
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