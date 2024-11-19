«Золотая жила!»: Шнейдеров назвал пользу нейросетей для работы с историческими фильмами

Нейросети позволяют воссоздать правдоподобный образ исторических личностей, в отличие от их нарисованных мультипликационных копий, заявил в пресс-центре НСН Давид Шнейдеров.

Нейросеть становится прекрасным помощником и «золотой жилой» при воссоздании исторических личностей и событий, ведь она может так нарисовать того же Ленина, что его нельзя будет отличить от живого. Об этом в пресс-центре НСН рассказал кинокритик и ведущий программы «Синемания» Давид Шнейдеров.

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«Я вижу четкое применение тому, что сделали создатели нейроанимационного проекта «Маленькие ночные серенады». Исторические вставки нейросеть рисует прекрасно: где речь идет про Булгакова – она изображает Москву 30-х годов. Это абсолютно золотая жила для документалистов, которые занимаются реконструкцией исторических событий. Одно дело, когда мультипликатор рисует мультяшного Ленина, а другое, когда ИИ воссоздает Ленина, которого не отличишь от живого. Мы также можем попросить нейросеть пройтись по современному Воронежу с Мандельштамом или написать его стихи», - отметил он.

Ранее кинорежиссер, продюсер и поэт, автор и режиссер-постановщик проекта «Маленькие ночные серенады» Светлана Астрецова рассказала в пресс-центре НСН, что ее фильм - уникальный нейроанимационный проект, в котором ожили работы художников Серебряного века, в Москве он будет представлен в Доме Булгакова 26 ноября.

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ФОТО: НСН
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