«Золотая жила!»: Шнейдеров назвал пользу нейросетей для работы с историческими фильмами

«Я вижу четкое применение тому, что сделали создатели нейроанимационного проекта «Маленькие ночные серенады». Исторические вставки нейросеть рисует прекрасно: где речь идет про Булгакова – она изображает Москву 30-х годов. Это абсолютно золотая жила для документалистов, которые занимаются реконструкцией исторических событий. Одно дело, когда мультипликатор рисует мультяшного Ленина, а другое, когда ИИ воссоздает Ленина, которого не отличишь от живого. Мы также можем попросить нейросеть пройтись по современному Воронежу с Мандельштамом или написать его стихи», - отметил он.

Ранее кинорежиссер, продюсер и поэт, автор и режиссер-постановщик проекта «Маленькие ночные серенады» Светлана Астрецова рассказала в пресс-центре НСН, что ее фильм - уникальный нейроанимационный проект, в котором ожили работы художников Серебряного века, в Москве он будет представлен в Доме Булгакова 26 ноября.

