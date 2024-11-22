«От Могучего до Додина»: Чем ответит Москва на театральное возрождение Петербурга

1

Спектакль «Холопы» режиссера Большого драматического театра имени Товстоногова Андрея Могучего пополнил коллекцию наград призами театральной премии «Золотой софит».

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, а также критики из Санкт-Петербурга Николай Песочинский и Владимир Катор обсудили уникальность Могучего в контексте борьбы двух столиц за театральное первенство.

***

В Санкт-Петербурге театральная премия «Золотой софит» объявила имена лауреатов. Лучшим драматическим спектаклем большой формы названы «Холопы» в постановке режиссера БДТ Андрея Могучего (на фото). Он же удостоен «Золотого софита» в номинации «Лучшая работа режиссера».

В культурной столице не стесняются награждать «Холопов». Ранее этот спектакль был признан «Культурным событием года» по версии премии «(От)Личный Петербург».

Заметили спектакль Могучего и в Москве. «Холопов» выдвинули на премию «Звезда театрала», кроме того, ему дали московскую «Премию Корша» в категории «Зависть». Вручая эту награду, худрук Театра Наций Евгений Миронов заявил, что этот спектакль – шедевр, который останется в его памяти навсегда.

М.СИНТИН: «Успех "Холопов" оказался оглушительным. Эта постановка стала главным событием не только Петербурга, но и всей России. Примечательно, что она произошла после того, как Андрея Могучего сняли с должности художественного руководителя БДТ. Создав спектакль, который вошел в историю русского театра, Могучий всем всё доказал, а заодно поставил чиновников от культуры в глупое положение».

Театровед Николай Песочинский, родившийся, как и Могучий, в Ленинграде, объяснил, в чем исключительность этого режиссера.

Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «В последние годы театр очень переориентировался с молодого зрителя, который хочет действительно новых театральных языков или того, что на молодежном сленге называется референсами. Референсов с каким-то современным искусством, с современными моделями жизни. Есть что-то тревожное в том, что молодежь уходит из театра. Это по многим причинам происходит в последние годы. Спектаклей для такого зрителя просто мало, а вот Могучий — это исключение, одно из немногих исключений на современной российской сцене. Ему и Большому драматическому театру удается быть интересными для молодого зрителя, но при этом интересными на серьезном материале. Ему удается делать свои спектакли зрелищными, а это требует воображения и смелости восприятия, которая включает человека не на плоском уровне просто понимания сюжета и слежения за историей, а включает вот эту гамму чувств, к которой театр, собственно, и обращается. Молодой зритель на серьезном классическом материале пытается осмыслять какие-то серьезные моменты: философские, социальные, исторические - это дорогого стоит, это редкость. В «Софите» голосуют сотни человек, это достаточно представительное мнение. То, что это так оценено, это важно, это какая-то тенденция театральной жизни, которую надо поддерживать».

