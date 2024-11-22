«От Могучего до Додина»: Чем ответит Москва на театральное возрождение Петербурга
Евгений Миронов назвал «Холопов» шедевром, Николай Песочинский объяснил уникальность Андрея Могучего, а Владимир Кантор указал на театры Петра Шерешевского и Льва Додина.
«Холопы» Могучего: шедевр и глупое положение
Спектакль «Холопы» режиссера Большого драматического театра имени Товстоногова Андрея Могучего пополнил коллекцию наград призами театральной премии «Золотой софит».
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, а также критики из Санкт-Петербурга Николай Песочинский и Владимир Катор обсудили уникальность Могучего в контексте борьбы двух столиц за театральное первенство.
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В Санкт-Петербурге театральная премия «Золотой софит» объявила имена лауреатов. Лучшим драматическим спектаклем большой формы названы «Холопы» в постановке режиссера БДТ Андрея Могучего (на фото). Он же удостоен «Золотого софита» в номинации «Лучшая работа режиссера».
В культурной столице не стесняются награждать «Холопов». Ранее этот спектакль был признан «Культурным событием года» по версии премии «(От)Личный Петербург».
Заметили спектакль Могучего и в Москве. «Холопов» выдвинули на премию «Звезда театрала», кроме того, ему дали московскую «Премию Корша» в категории «Зависть». Вручая эту награду, худрук Театра Наций Евгений Миронов заявил, что этот спектакль – шедевр, который останется в его памяти навсегда.
М.СИНТИН: «Успех "Холопов" оказался оглушительным. Эта постановка стала главным событием не только Петербурга, но и всей России. Примечательно, что она произошла после того, как Андрея Могучего сняли с должности художественного руководителя БДТ. Создав спектакль, который вошел в историю русского театра, Могучий всем всё доказал, а заодно поставил чиновников от культуры в глупое положение».
Театровед Николай Песочинский, родившийся, как и Могучий, в Ленинграде, объяснил, в чем исключительность этого режиссера.
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «В последние годы театр очень переориентировался с молодого зрителя, который хочет действительно новых театральных языков или того, что на молодежном сленге называется референсами. Референсов с каким-то современным искусством, с современными моделями жизни. Есть что-то тревожное в том, что молодежь уходит из театра. Это по многим причинам происходит в последние годы. Спектаклей для такого зрителя просто мало, а вот Могучий — это исключение, одно из немногих исключений на современной российской сцене. Ему и Большому драматическому театру удается быть интересными для молодого зрителя, но при этом интересными на серьезном материале. Ему удается делать свои спектакли зрелищными, а это требует воображения и смелости восприятия, которая включает человека не на плоском уровне просто понимания сюжета и слежения за историей, а включает вот эту гамму чувств, к которой театр, собственно, и обращается. Молодой зритель на серьезном классическом материале пытается осмыслять какие-то серьезные моменты: философские, социальные, исторические - это дорогого стоит, это редкость. В «Софите» голосуют сотни человек, это достаточно представительное мнение. То, что это так оценено, это важно, это какая-то тенденция театральной жизни, которую надо поддерживать».
От Шерешевского до Додина: «Чем ответит Москва?»
В Петербурге спектакль Андрея Могучего стал настоящим культурным событием, но это не означает, что в остальном в театральной жизни города на Неве полный штиль. Напротив, театры в этом городе переживают период настоящего Возрождения, уверен театральный критик Владимир Кантор.
В.КАНТОР: «Состоялась премьера еще одного знакомого москвичам петербургского режиссера Петра Шерешевского. В его Камерном театре на улице Восстания, состоялась премьера "Три". Так называется спектакль, в основе которого лежит чеховская пьеса "Три сестры", но, как водится у Петра Юрьевича, он только лишь отталкивается от классического произведения, а дальше пишет свою пьесу и ставит современный спектакль на сегодняшнюю тему. Это не историческая постановка, там нет никаких костюмов начала ХХ века. История полностью переписана, создана новая пьеса. От Чехова остались лишь фабула до нескольких цитат и сохранилось некое настроение этой пьесы. При этом все действие перенесено из провинции в Петербург. Герой спектакля – это жители одной питерской коммунальной квартиры, современная интеллигенция. Шерешевский предлагает нам представить, какими бы были чеховские герои в наше время. Большое достоинство этой постановки в том, что это пример подлинно психологического театра. У актеров Шерешевского вы не найдете грубой театральной игры, такое ощущение, что они живут там, что это жизнь. Прямо по системе Станиславского, в традициях русского психологического театра. Зрители располагаются очень близко, это камерный театр, действие происходит практически в 20 сантиметрах перед первыми рядами. Так что тем, кто любит камерные театры, я бы предложил обратить внимание, правда, на этот спектакль трудно достать билеты. Петербург вообще славится камерными, не государственными театрами, а небольшими площадками, где проходят разные экспериментальные постановки.
В Петербурге много прекрасных театров, и в том же самом Большом драматическом и помимо «Холопов» много замечательных и достойных внимания спектаклей. Отмечу и Малый драматический театр Льва Додина (на фото), который выпустил совсем недавно премьеру "Палаты номер 6", тоже по Чехову. Это необычное представление, такое философское размышление, оратория, может быть, в каком-то смысле драматическая, театральная, если можно так сказать, тоже с необычным сценографическим решением. Это прекрасно!»
А ещё есть спектакль «Воскресенье» в постановке Айдара Заббарова в Театре имени Ленсовета, который выдвинут на премию «Звезда театрала» в главной номинации «Лучший спектакль. Большая форма».
М.СИНТИН: «А в Москве? А действительно, что в Москве было поставлено за последнее время, что можно поставить в один ряд с "Холопами"? Многие ведущие театры стали "директорскими" и теперь оказывают услуги, а не служат искусству, идеалам человечества. Если так пойдет и дальше, в Санкт-Петербург будут организовывать экскурсионные туры по театрам Северной столицы. И найдется немало желающих посмотреть на образцы настоящего русского психологического театра, которые встречались ранее и в столице, но со временем были утеряны. В Москве еще работает Сергей Женовач, но и у него на это "Нет слов!"»
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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