«Арт затмил Пеннивайза!»: Прокатчик «Ужасающего» раскрыл секрет тренда на хорроры

Интерес в России к фильмам ужасов растет за счет омоложения аудитории, при этом клоун-убийца Арт из «Ужасающего» стал популярнее легендарного Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно», заявил в интервью НСН учредитель и гендиректор кинопрокатной компании World Pictures Сергей Щербинин.

По итогам октября в пятерку самых кассовых фильмов в России попали кровавые хорроры «Ужасающий 3» (сборы 284 млн рублей) и «Субстанция» (сборы за сентябрь и октябрь 512 млн рублей). В июне второе место по сборам занял американский ужастик «Собиратель душ» (392 млн рублей). Щербинин объяснил, в чем секрет «Ужасающего».