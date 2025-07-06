В Раде заявили, что США не собираются поддерживать Зеленского в случае народных волнений
6 июля 202502:32
США отказались давать президенту Украины Владимиру Зеленскому какие-либо гарантии по сохранению власти в случае масштабных народных волнений, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
По его словам, Вашингтон не будет «гарантировать безопасность Зеленского и шайки мародеров». Парламентарий считает, что при этом для ключевых лиц украинской власти могут обеспечить безопасное проживание на территории западных стран в случае бегства из страны.
Дмитрук считает, что необходимо свергнуть режим Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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