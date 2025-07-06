Эрдоган считает открытие Зангезурского коридора стратегическим событием

По его словам, открытие коридора станет стратегическим событием, создав новые перспективы как для Азербайджана, так и для всего региона. Эрдоган указал, что, несмотря на то, что Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, в настоящее время демонстрирует более гибкий подход к вопросам экономической интеграции. Развитие этого региона представляет возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, Ирана и других стран, отметил турецкий лидер.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян вступили в перепалку на саммите ЕАЭС в Москве. Причиной спора стал термин «Зангезурский коридор». Его использовал президент Азербайджана.

