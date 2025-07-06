Маск объявил о создании политической партии
6 июля 202501:34
Американский бизнесмен Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил в соцсети X о создании своей политической партии.
По его словам, когда дело доходит до банкротства страны «расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии». Миллиардер указал, что The America Party сформирована, чтобы вернуть свободу.
Политическую партию, которую ранее предложил создать Маск, готовы поддержать 40% американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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