«Не может повториться!»: ИИ-эксперт об авторских правах на проекты от нейросетей
Принцип работы нейросети основан на том, что она не может повториться, она настроена на генерацию только новых изображений, заявила в пресс-центре НСН Лия Уварова.
Вопрос авторских прав относительно проектов, созданных с использованием нейросетей, стоит сегодня довольно остро, так как во многих странах владельцем авторского права на какое-то произведение может быть только человек. Об этом в пресс-центре НСН заявила ИИ-эксперт, креативный стратег, сопродюсер и IT-режиссер проекта «Маленькие ночные серенады» Лия Уварова.
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«Вопрос авторских прав относительно ИИ – это один из самых острых вопросов на сегодняшний день. Потому что во многих странах владельцем авторского права на какое-то произведение может быть только человек. Были очень долгие дебаты, стоит ли признавать владельцем авторских прав нейросеть. И до сих пор единого решения нет. Искусственный интеллект в принципе не может повториться. Принцип генеративных нейросетей основан на том, что что-то повторить – невозможно. Из всего многообразия возможных картинок нейросеть выбирает что-то одно», - рассказала она.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил в пресс-центре НСН, что с развитием нейросетей могут пропасть некоторые «киношные» профессии, тогда как режиссер ИИ-фильма Светлана Астрецова заверила, что нейросеть сегодня - только инструмент для людей.
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