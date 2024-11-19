«Не может повториться!»: ИИ-эксперт об авторских правах на проекты от нейросетей

Вопрос авторских прав относительно проектов, созданных с использованием нейросетей, стоит сегодня довольно остро, так как во многих странах владельцем авторского права на какое-то произведение может быть только человек. Об этом в пресс-центре НСН заявила ИИ-эксперт, креативный стратег, сопродюсер и IT-режиссер проекта «Маленькие ночные серенады» Лия Уварова.

﻿{{related_post_X1!VmXeggB}}

«Вопрос авторских прав относительно ИИ – это один из самых острых вопросов на сегодняшний день. Потому что во многих странах владельцем авторского права на какое-то произведение может быть только человек. Были очень долгие дебаты, стоит ли признавать владельцем авторских прав нейросеть. И до сих пор единого решения нет. Искусственный интеллект в принципе не может повториться. Принцип генеративных нейросетей основан на том, что что-то повторить – невозможно. Из всего многообразия возможных картинок нейросеть выбирает что-то одно», - рассказала она.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил в пресс-центре НСН, что с развитием нейросетей могут пропасть некоторые «киношные» профессии, тогда как режиссер ИИ-фильма Светлана Астрецова заверила, что нейросеть сегодня - только инструмент для людей.

