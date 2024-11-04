Цискаридзе: Цены на театральные билеты недоступны для большинства зрителей

Народный артист России и ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил о высоких ценах на билеты в главные театры страны, отметив, что они должны быть доступными для всех. Об этом он заявил на лекции в рамках просветительского марафона «Знание.Первые».

По его мнению, стоимость билета не должна сопоставляться с месячным окладом обычного россиянина. Цискаридзе выразил недовольство тем, что в наши дни театры могут посещать только богатые люди. Ранее, по его словам, купить билет на спектакль было непросто, но нынешние цены делают театральные мероприятия недоступными для большинства. Артист также отметил, что его огорчает, когда он видит пустые места в зале — это говорит о том, что людям сложно позволить себе билеты, которые часто оказываются в руках спекулянтов.

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Цискаридзе также напомнил, что главные театры России финансируются из бюджета, в том числе за счет налогов граждан. Он подчеркнул, что такие театры, как Большой, получают значительные средства, и это должно обеспечить доступность их спектаклей для всех желающих. Артист предложил создать специальную программу для тех, кто хочет посещать театры.

С 4 по 6 ноября в Москве проходит федеральный просветительский марафон «Знание.Первые», центральной площадкой которого стал выставочный зал «Манеж», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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