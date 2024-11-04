Цискаридзе: Цены на театральные билеты недоступны для большинства зрителей

Народный артист России и ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил о высоких ценах на билеты в главные театры страны, отметив, что они должны быть доступными для всех. Об этом он заявил на лекции в рамках просветительского марафона «Знание.Первые».

По его мнению, стоимость билета не должна сопоставляться с месячным окладом обычного россиянина. Цискаридзе выразил недовольство тем, что в наши дни театры могут посещать только богатые люди. Ранее, по его словам, купить билет на спектакль было непросто, но нынешние цены делают театральные мероприятия недоступными для большинства. Артист также отметил, что его огорчает, когда он видит пустые места в зале — это говорит о том, что людям сложно позволить себе билеты, которые часто оказываются в руках спекулянтов.