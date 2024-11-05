«Займи, но выпей!»: Театр «Модерн» оправдал цены на билеты словами Высоцкого
Сегодня театр очень популярен у россиян, однако он как и во все времена продолжает оставаться роскошью, которую люди могут себе позволить, сказал НСН Юрий Грымов.
Себестоимость театральной постановки очень высока, что сказывается на цене билетов, сказал НСН режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.
Народный артист России Николай Цискаридзе ранее заявил о высоких ценах на билеты в главные театры страны, отметив, что они должны быть доступными для всех. По его словам, посещать театры сегодня могут только богатые люди, а стоимость билета сопоставима с месячным окладом обычного россиянина. Грымов подчеркнул, что театры сегодня пользуются популярностью у россиян, следовательно, и цены растут в зависимости от спроса.
«Любая цена, вне зависимости от сферы, строится на основании ситуации на рынке и зависит от спроса. Цена никогда не будет расти, если товар не покупают, если услуга не пользуется популярностью. Театр сегодня пользуется неизменной популярностью у зрителей, есть огромный выбор театров, спектаклей, жанров и так далее. Также нельзя забывать про себестоимость – театр дешевым быть не может, так как очень высока себестоимость, особенно если мы говорим про качественный профессиональный театр. В театре «Модерн» идет спектакль «Война и мир» - живое исполнение хора имени Свешникова, 423 оригинальных костюма, более 70 человек занято в постановке, не считая службы. Химчистка костюмов после каждого показа – далеко не дешевая услуга», - сказал собеседник НСН.
По его словам, театр никогда не был дешевым развлечением. Театр - роскошь, которую люди могут себе позволить, подчеркнул Грымов.
«Мы рассуждаем на тему того, что театр должен быть доступен, но он никогда не был доступен, ни в какие времена. Как говорил Высоцкий: «Займи, но выпей». Я считаю, что театр – это роскошь, которую вы можете себе позволить. В театре «Модерн» цены на билеты варьируются от трех до двенадцати тысяч рублей. И в эту цену входит не только спектакль, но и уровень обслуживания, который вы получаете в театре», - отметил Грымов.
Ранее директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил «Радиоточке НСН», что повышение стоимости билетов остается для театров единственным механизмом борьбы с перекупщиками.
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