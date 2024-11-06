Минкультуры объяснило рост цен на билеты в театр борьбой со спекулянтами
Министерство культуры прокомментировало значительный рост цен на билеты в театры. Как заявили в ведомстве, ценообразование в большинстве случаев относится к прерогативе самих учреждений.
При этом, как утверждают в Минкультуры, подорожание билетов в немалой степени якобы продиктовано борьбой со спекулянтами, передает ТАСС. Ранее ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе возмутился завышенными ценами на билеты, в том числе, на балетные спектакли. Народный артист России сравнил их с месячным окладом.
В Минкультуры заявили, что делает все возможное для сохранения доступности театра в качестве одной из традиционных для россиян форм досуга и просвещения. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Государственный академический Большой театр решил ввести именные билеты для противодействия спекуляциям. Такой же шаг с декабря предпримет Государственный Академический Театр имени Евгения Вахтангова в отношении некоторых спектаклей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru