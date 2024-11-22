Цискаридзе раскритиковал повышение цен в государственных театрах

По его словам, во времена СССР при минимальной зарплате в 60 рублей стоимость наиболее дорого билета в театр составляла 3 рубля 20 копеек.

«Государственные театры, которые существуют за счет налогоплательщиков. Люди уже заплатили свои деньги за то, что эти театры содержатся», — добавил Цискаридзе в пресс-центре ТАСС.

Как добавил балетмейстер, эксперимент по продаже билетов в театр по паспорту только усложнит проход на спектакли.

Ранее сообщалось, что с 15 марта 2025 года в Москве вступят в силу пилотные правила по продаже билетов на культурные мероприятия. Приобрести билет можно будет только по одному из документов, которые удостоверяют личность человека, передает «Радиоточка НСН».

